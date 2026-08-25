Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales El artista tomó distancia de las plataformas digitales como parte de un proceso de cuidado personal que decidió hacer público. Agregar C5N en









Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente. Redes sociales

Duki explicó por primera vez los motivos detrás de su distancia progresiva de las redes sociales. El cantante, pareja de Emilia Mernes, lo hizo durante una entrevista en el ciclo del exrugbier Agustín Creevy, donde habló sobre lo que siente respecto al uso que se hace hoy de esas plataformas.

Lo que empezó como una herramienta de trabajo y conexión con su público terminó convirtiéndose, según sus propias palabras, en algo que le hacía daño. La decisión de alejarse no fue repentina sino el resultado de un proceso en el que fue advirtiendo cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Por qué Duki se alejó de las redes sociales El artista fue directo al explicar su postura: "Eso hace tanto daño que hoy en día la gente ya no puede disfrutar nada. Hoy ya dejé de usar casi las redes sociales. Casi no uso, casi no subo nada a Instagram. A veces, cada tanto hago un posteo pero ya casi nada".

Duki también señaló que, si bien las redes pueden ser un punto legítimo de conexión, el problema aparece cuando se las usa con otro objetivo: "Cuando lo empezás a usar como una herramienta de estímulo para generar interés termina siendo dañino. Entonces no le quiero enseñar eso a la gente".

El músico describió la dinámica que quiso dejar atrás: "El ambiente te empieza a contagiar de eso y vos estás todo el día subiendo historias, manijeando a la gente, les cuento que mañana sale un tema, pla, pla, pla". Un ciclo que, según reconoció, vivió durante mucho tiempo y del que hoy se mantiene deliberadamente afuera por razones de salud mental.

También dio detalles de cómo organiza su día por fuera de las redes. Según dio a conocer, se levanta a las 11, toma café, va al gimnasio y a partir de las 14 o 15 horas mete reuniones o estudio. A las 19 intenta jugar al fútbol o básquet, cena con Emilia Mernes, ven una serie juntos y cuando ella se duerme, aprovecha para conectarse con amigos antes de irse a dormir cerca de las 4 de la madrugada.