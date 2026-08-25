25 de agosto de 2026 Inicio
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Las 3 funciones de seguridad que llegan a WhatsApp: los detalles de las mejoras

Meta despliega importantes actualizaciones en su aplicación de mensajería instantánea para proteger la privacidad de los usuarios ante posibles vulneraciones.

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La aplicación de mensaje anunció 3 mejoras para los usuarios.

La aplicación de mensaje anunció 3 mejoras para los usuarios.

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Con una base de usuarios que supera los 3.000 millones de personas globalmente, WhatsApp mantiene un ritmo constante de renovaciones para optimizar la experiencia en los teléfonos. En esta oportunidad, la empresa matriz Meta ratificó su intención de reforzar la privacidad de la plataforma mediante la implementación oficial de tres nuevas herramientas de protección, orientadas a brindar un mayor resguardo del perfil de cada usuario.

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Desde la firma norteamericana explicaron que las modificaciones buscan garantizar la tranquilidad de los usuarios al asegurar que “añadimos formas de mantener tu cuenta segura y bajo tu control”. Estas incorporaciones surgieron tras haber superado las fases de prueba en las versiones beta, listas para ser desplegadas masivamente entre los dispositivos compatibles.

Por su parte, el portal especializado WABetaInfo destacó que la encriptación de punta a punta resulta vital para la confidencialidad de los textos pero no alcanza para cubrir todos los frentes. En ese sentido, remarcaron que el cifrado estándar resguarda el contenido de los chats, por lo que “la cuenta también necesita su propia capa de protección y los anuncios de hoy apuntan a esa dirección”.

Cuáles son las 3 funciones de seguridad de WhatsApp

La primera gran innovación se enfoca en el fortalecimiento de la verificación en dos pasos para impedir accesos no autorizados a los perfiles, superando la tradicional barrera del PIN de seis cifras. La aplicación migra hacia un sistema de contraseña alfanumérica compleja, habilitando la combinación de símbolos, letras y números de mayor extensión. Sobre este cambio drástico en las credenciales habituales, desde la empresa matriz advirtieron en forma contundente que “si tu clave es ‘123456’, este es el momento de cambiarla”.

En segundo término, la plataforma amplió las facultades del sistema de llaves de acceso (passkeys), una solución biométrica o por patrón de pantalla que ya adoptaron más de 1.000 millones de personas. La novedad radica en la posibilidad de asociar múltiples claves de acceso a una misma cuenta, una flexibilización clave para quienes emplean el servicio de mensajería simultáneamente en varios dispositivos con sistemas operativos iOS y Android sin perder sincronía ni resguardo.

Por último, el mensajero incorporó tarjetas de información contextual ante el ingreso de llamadas provenientes de contactos no agendados, brindando herramientas de decisión para atender o rechazar. Basada en la premisa de que “saber es poder”, esta característica muestra datos preventivos sobre la comunicación entrante, tales como la ubicación geográfica del prefijo telefónico o los grupos en común que se comparten con ese número desconocido.

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