25 de agosto de 2026 Inicio
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Aeroparque cerró por obras: qué pasará con los 900 vuelos afectados y hasta cuándo estará sin funcionar

El aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires suspendió todas las operaciones desde las 9 de la mañana y se mantendrá por trabajos de mantenimiento preventivo en la pista. ¿Cuándo vuelve a abrir?

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El cierre será por 55 horas.

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El Aeroparque Jorge Newbery cerró este martes por trabajos de mantenimiento preventivo en la pista en el marco de un plan integral de obras impulsado por Aeropuertos Argentina para acompañar el crecimiento del sector. La medida se extenderá por 55 horas. ¿Cuándo vuelve a operar?

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El cierre se dio a las 9 de la mañana del martes y permanecerá hasta el jueves 27 hasta las 16. Durante ese período, entre el 50 y el 60% de los vuelos programados, se trasladarás al Aeropuerto de Ezeiza, que incrementará su actividad en un 80%.

Ezeiza pasará de 530 vuelos habituales a 940 en ese mismo lapso, mientras que el resto ue cancelado por las aerolíneas que tomaron la decisión con anticipación para no perjudicar a los pasajeros.

Aeroparque Jorge Newbery recibió 17,8 millones de pasajeros en 2025.

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El esquema de suspensión y traslado de vuelos se trató previamente entre las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (OSNA) que definieron las fechas según el clima y la alta y baja demanda.

Cierre de Aeroparque: por qué se eligieron estos días y qué mantenimiento se realizará

Están previstos trabajos de mantenimiento preventivo en la pista principal durante esas 55 horas como parte de un plan de mejora integral en Aeroparque. Según Aeropuertos Argentina, se eligieron estos días para reducir al máximo el impacto operativo y facilitar el traslado de vuelos hacia Ezeiza.

Las tareas incluyen principalmente el bacheo y balizamiento, en respuesta al fuerte aumento de aumento de la demanda en la terminal metropolitana, el cual supera los 400 vuelos diarios. El objetivo es que la pista esté al 100% para la temporada alta, que comienza en octubre.

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