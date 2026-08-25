Guernica: una familia perdió su casa en un incendio y una empresa constructora les regaló un nuevo hogar Florencia, su pareja y sus cuatro hijos se quedaron sin nada luego de que una falla eléctrica en conjunto con una garrafa provocaran una explosión. "Perdimos todo. Me pone muy triste por los chicos. Éramos felices acá", expresó la mujer. Viviendas Roca se ocupó de donar una vivienda prefabricada para que puedan volver a ponerse de pie. Por Agregar C5N en









Una empresa constructora le regaló un nuevo hogar a una familia de Guernica que perdió su casa en un incendio. C5N

Una familia de la localidad bonaerense de Guernica vivió una oscura tragedia: un cortocircuito inició un incendio que, al alcanzar una garrafa, provocó una explosión que redujo su casa a escombros y cenizas. "Perdimos todo. Me pone muy triste por los chicos. Éramos felices acá", expresó Florencia, madre de cuatro hijos. Sin embargo, hubo espacio para una luz de esperanza: la empresa Viviendas Roca se ocupó de donar una vivienda prefabricada para que puedan volver a ponerse de pie.

Junto a su marido Juan, venían levantando su hogar desde hacía cinco años. "Alguno podrá decir 'es una casita' pero para mí era todo, todo lo que teníamos", expresó en diálogo con Justo Lamas. "Y bueno, no nos quedó nada, como ven. No teníamos una gran casa, pero éramos felices en esta casa.", remarcó.

"La cocina, la heladera ya no existe, no. Había hecho las compras del mes, había fideos tirados, galletitas. Ellos estaban buscando un juguete, pero no quedó nada. El fuego se lo llevó todo. Documentos, partidas, papeles", lamentó

"Estábamos en Numancia, en la casa de mi mamá, y nos llamó una vecina para decirnos que el fuego ya se estaba llevando todo", narró Juan, y contó: "Yo trabajo en negro, estoy haciendo casa rodante, soy armador, pero me urge un trabajo en blanco. Tengo terminada la secundaria, soy técnico electromecánico, tengo el título, pero no puedo conseguir trabajo en blanco". Florencia, por su parte, hace tortas para vender, pero perdió todos los elementos en el incendio.

Viviendas Roca donó una casa a la familia que perdió la suya en un incendio en Guernica Mientras la transmisión de C5N mostraba el drama de Florencia y su familia, Justo Lamas compartió un mensaje llegado a su celular. "Estamos viendo el programa, la verdad es que lamentamos lo que ha pasado, estamos viendo lo que pasó. Mi nombre es Gabriel, yo soy de Viviendas Roca y queremos hacer una donación de una casa para esta familia. Nos encantaría poder colaborar con ellos", expresaba el audio.