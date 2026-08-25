25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Guernica: una familia perdió su casa en un incendio y una empresa constructora les regaló un nuevo hogar

Florencia, su pareja y sus cuatro hijos se quedaron sin nada luego de que una falla eléctrica en conjunto con una garrafa provocaran una explosión. "Perdimos todo. Me pone muy triste por los chicos. Éramos felices acá", expresó la mujer. Viviendas Roca se ocupó de donar una vivienda prefabricada para que puedan volver a ponerse de pie.

Por

Una empresa constructora le regaló un nuevo hogar a una familia de Guernica que perdió su casa en un incendio.

C5N

Una familia de la localidad bonaerense de Guernica vivió una oscura tragedia: un cortocircuito inició un incendio que, al alcanzar una garrafa, provocó una explosión que redujo su casa a escombros y cenizas. "Perdimos todo. Me pone muy triste por los chicos. Éramos felices acá", expresó Florencia, madre de cuatro hijos. Sin embargo, hubo espacio para una luz de esperanza: la empresa Viviendas Roca se ocupó de donar una vivienda prefabricada para que puedan volver a ponerse de pie.

Nuevo día de audiencias en el juicio de Loan.
Te puede interesar:

Juicio por Loan Peña: el policía declaró que el excomisario Maciel le ordenó cambiar el horario

Junto a su marido Juan, venían levantando su hogar desde hacía cinco años. "Alguno podrá decir 'es una casita' pero para mí era todo, todo lo que teníamos", expresó en diálogo con Justo Lamas. "Y bueno, no nos quedó nada, como ven. No teníamos una gran casa, pero éramos felices en esta casa.", remarcó.

"La cocina, la heladera ya no existe, no. Había hecho las compras del mes, había fideos tirados, galletitas. Ellos estaban buscando un juguete, pero no quedó nada. El fuego se lo llevó todo. Documentos, partidas, papeles", lamentó

"Estábamos en Numancia, en la casa de mi mamá, y nos llamó una vecina para decirnos que el fuego ya se estaba llevando todo", narró Juan, y contó: "Yo trabajo en negro, estoy haciendo casa rodante, soy armador, pero me urge un trabajo en blanco. Tengo terminada la secundaria, soy técnico electromecánico, tengo el título, pero no puedo conseguir trabajo en blanco". Florencia, por su parte, hace tortas para vender, pero perdió todos los elementos en el incendio.

Viviendas Roca donó una casa a la familia que perdió la suya en un incendio en Guernica

Mientras la transmisión de C5N mostraba el drama de Florencia y su familia, Justo Lamas compartió un mensaje llegado a su celular. "Estamos viendo el programa, la verdad es que lamentamos lo que ha pasado, estamos viendo lo que pasó. Mi nombre es Gabriel, yo soy de Viviendas Roca y queremos hacer una donación de una casa para esta familia. Nos encantaría poder colaborar con ellos", expresaba el audio.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Cómo colaborar con la familia que perdió su casa en un incendio en Guernica

Florencia y su familia pusieron a disposición un alias para recibir donaciones: pormifamilia.mp, a nombre de Jonathan Javier Villarreal.

Noticias relacionadas

El hombre tenía 32 años.

Un hombre murió aplastado por la compactadora de un camión de basura

play

Violenta entradera en Mar del Plata: tres delincuentes golpearon a un hombre con un palo de hockey

play

Accidente fatal en Avenida Cabildo: una mujer murió tras quedar atrapada en el Metrobus

Izán Aguirre murió estrangulado.

Imputaron a la mamá de Izán Aguirre por homicidio agravado y evaluarán su salud mental

Habilitaron la colectora Sur de la autopista Dellepiane y una nueva salida hacia Riestra.

Obras en la autopista Dellepiane: habilitaron la colectora Sur y una nueva salida hacia Riestra

play

Nuevas multas para los que estacionen en doble fila en CABA

Rating Cero

Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Pepe Guardiola y Cristina Serra.

Revelaron detalles de la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

Popstars 2026: qué participante fue acusada de acomodo.

Denuncian acomodo en Popstars 2026: qué participante quedó en medio de la polémica

Se trata de un cuadro de escoliosis.

Marta Fort confesó que la van a operar: hay preocupación por que le pase lo mismo que a Ricardo

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

últimas noticias

Nuevo día de audiencias en el juicio de Loan.

Juicio por Loan Peña: el policía declaró que el excomisario Maciel le ordenó cambiar el horario

Hace 13 minutos
Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo

Hace 22 minutos
Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

Hace 26 minutos
Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 

El Gobierno se despegó de Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

Hace 39 minutos
El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Hace 40 minutos