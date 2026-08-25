El encuentro de Leandro Paredes con un ídolo de Boca que emocionó a los hinchas Ambos futbolistas intercambiaron camisetas y compartieron la foto en redes sociales. “Fenómeno”, fue el elogio del campeón del mundo. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes estuvo junto a Carlos Tévez e intercambiaron camiseta.

Mientras se recupera de la lesión, Leandro Paredes mantuvo un encuentro que emocionó a los hinchas de Boca: se mostró junto a Carlos Tévez. La cumbre de ídolos se dio a conocer con una foto que el capitán actual del plantel subió a redes sociales con un mensaje muy claro: "Fenómeno".

Ambos futbolistas dejaron plasmado en redes sociales la gran relación que mantienen desde años atrás, incluso cuando el campeón del mundo comenzó a dar sus primeros pasos por las inferiores y tuvo el acompañamiento del exdelantero.

El ex-Roma dejó entrever la buena onda que hay entre ambos y replicó en sus redes sociales el intercambio de camisetas que se hicieron. El actual capitán del conjunto de La Ribera le regaló la camiseta que utiliza actualmente. “Para Carlitos, con mucho cariño”, se lee en la dedicatoria al lado del número 5. Por su parte, el Apache le obsequió la mítica 10 que utilizó durante 2020, cuando Boca se consagró campeón de la Superliga en una definición agónica y mano a mano con River.

Los ídolos del Xeneize no llegaron a coincidir futbolísticamente en el mismo equipo, ya que cuando Tévez en su primera etapa en Boca (2001-2004), Paredes era apenas un niño y cuando Leandro llegó a Primera y comenzó su carrera en el club (2010-2014), el Apache ya estaba jugando en Europa. Luego, cuando Tevez regresó a Boca en 2015, Paredes ya había emigrado al fútbol italiano.

Cuándo vuelve a jugar Leandro Paredes en Boca Luego de quedar fuera del partido por Copa Sudamericana y el Torneo Clausura ante Racing, se estima que Leandro Paredes vuelva en la próxima fecha del ámbito local, luego sw que el capitán evolucionara de la inflamación que sufrió en el posterior izquierdo.