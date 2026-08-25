25 de agosto de 2026 Inicio
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El encuentro de Leandro Paredes con un ídolo de Boca que emocionó a los hinchas

Ambos futbolistas intercambiaron camisetas y compartieron la foto en redes sociales. “Fenómeno”, fue el elogio del campeón del mundo.

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Leandro Paredes estuvo junto a Carlos Tévez e intercambiaron camiseta.

Leandro Paredes estuvo junto a Carlos Tévez e intercambiaron camiseta.

Mientras se recupera de la lesión, Leandro Paredes mantuvo un encuentro que emocionó a los hinchas de Boca: se mostró junto a Carlos Tévez. La cumbre de ídolos se dio a conocer con una foto que el capitán actual del plantel subió a redes sociales con un mensaje muy claro: "Fenómeno".

Who the fuck is Mick Jagger?, es lo que se preguntó Facundo cuando recibió el apodo por su parecido al cantante inglés. 
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Ambos futbolistas dejaron plasmado en redes sociales la gran relación que mantienen desde años atrás, incluso cuando el campeón del mundo comenzó a dar sus primeros pasos por las inferiores y tuvo el acompañamiento del exdelantero.

El ex-Roma dejó entrever la buena onda que hay entre ambos y replicó en sus redes sociales el intercambio de camisetas que se hicieron. El actual capitán del conjunto de La Ribera le regaló la camiseta que utiliza actualmente. “Para Carlitos, con mucho cariño”, se lee en la dedicatoria al lado del número 5. Por su parte, el Apache le obsequió la mítica 10 que utilizó durante 2020, cuando Boca se consagró campeón de la Superliga en una definición agónica y mano a mano con River.

Los ídolos del Xeneize no llegaron a coincidir futbolísticamente en el mismo equipo, ya que cuando Tévez en su primera etapa en Boca (2001-2004), Paredes era apenas un niño y cuando Leandro llegó a Primera y comenzó su carrera en el club (2010-2014), el Apache ya estaba jugando en Europa. Luego, cuando Tevez regresó a Boca en 2015, Paredes ya había emigrado al fútbol italiano.

Cuándo vuelve a jugar Leandro Paredes en Boca

Luego de quedar fuera del partido por Copa Sudamericana y el Torneo Clausura ante Racing, se estima que Leandro Paredes vuelva en la próxima fecha del ámbito local, luego sw que el capitán evolucionara de la inflamación que sufrió en el posterior izquierdo.

A la espera de la confirmación oficial, el capitán sería convocado para el choque ante Lanús, pero el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena analiza llevarlo al banco de suplentes y evitar que sea titular.

El partido correspondiente a la 7° fecha del Clausura ante el Granate será el próximo viernes en La Bombonera desde las 21:30.

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