16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Milagro en la montaña: un esquiador rescató con vida a un hombre atrapado bajo la nieve

El influencer Matteo Zilla, de 37 años, salvó a un esquiador que quedó enterrado tras una avalancha en Engelberg, Suiza. Vio un brazo que sobresalía de la nieve y cavó a mano hasta liberar su respiración.

Por
El creador de contenidos Matteo Zilla fue el héroe en la nieve.

El creador de contenidos Matteo Zilla fue el héroe en la nieve.

Un verdadero milagro sucedió en la comuna suiza de Engelberg (cuyo nombre significa “Montaña de los Ángeles” en alemán), uno de los destinos más famosos de los Alpes, cuando el influencer Matteo Zilla, de 37 años, rescató a un esquiador que había quedado sepultado bajo la nieve tras una avalancha. El video se viralizó rápidamente por lo crudo y real del salvataje.

El bar de Suiza no tenía controles.
Te puede interesar:

El bar que se incendió en Suiza no había sido controlado los últimos cinco años

"Me asusté cuando vi un brazo sobresaliendo de la nieve. En ese momento no pensé en nada más que en ayudar. Mis emociones no importaban, lo único importante era salvarle la vida", expresó el creador de contenido, quien llevaba una cámara en su casco y grabó el impactante momento.

El hecho sucedió el pasado 10 de enero durante una intensa jornada de nieve fresca. El italiano, que crea contenido en la montaña con deportes como esquí, snowboard y freeride, esquiaba por la zona cuando divisó un pie y un brazo emergiendo de la nieve. Durante esa día habían caído entre 40 y 50 centímetros en la región.

el brazo matteo zilla
Así encontró el cuerpo del esquiador en la nieve.

Así encontró el cuerpo del esquiador en la nieve.

"Empecé a cavar frenéticamente hasta llegar a su boca y nariz para que pudiera respirar. Le hablaba todo el tiempo para tranquilizarlo mientras lo desenterraba", continuó su relato el italiano, con más de una década de experiencia en esquí y conocimientos de primeros auxilios ante avalanchas, quien se acercó y le habló al hombre atrapado para tranquilizarlo.

Según pudo confirmar Zilla en sus redes sociales, el hombre fue hallado consciente y no presentaba heridas graves. Una vez que reconoció que la víctima estaba bien y pudo recuperarse, expresó: "Compartí el video no para hacer sensacionalismo, sino para mostrar lo peligrosas que pueden ser las montañas y lo importante que es ayudarnos unos a otros". Según consigna el Daily Mail, 17 personas murieron por avalanchas en Europa el último mes, en medio de advertencias de "riesgo extremo" por parte de las autoridades regionales.

Finalmente, Zilla concluyó: "En la montaña, como en la vida y en el trabajo, aprendí una cosa: nunca sabés realmente por lo que está pasando alguien a menos que estés allí, compartiendo la misma situación. Necesitamos un poco más de escucha y un poco menos de ruido. Y quizás, una mano amiga en lugar de un comentario".

Mirá el momento exacto del rescate del esquiador en Suiza

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El incendio en el bar de Suiza se cobró 40 vidas.

Suiza: ordenaron la detención de uno de los dueños del bar que se incendió y causó 40 muertes

El joven está internado en el Instituto del Quemado en el Hospital Córdoba.

Córdoba: un celular explotó mientras se cargaba, provocó un incendio y dejó a un menor gravemente herido

El pequeño avión con matrícula N325FA tenía seis ocupantes, todos perdieron la vida.

Escalofriante premonición: un cantante colombiano soñó su muerte y falleció en un accidente aéreo

La víctima fatal fue identificada como Adolfo Leonidas Marriezcurrena, de 45 años.

Trágico accidente en la Ruta 40: falleció un bombero tras combatir incendios en Chubut

María Corina Machado le entregó la Medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump.

Donald Trump confirmó que María Corina Machado le llevó la medalla del Premio Nobel de la Paz

Edificio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS advirtió que la salida de Estados Unidos es peligrosa para el mundo: "No es la decisión correcta"

Rating Cero

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video

Florencia de la V reaccionó al comentario de Maxi López.

Flor de la V le respondió a Maxi López: "¡Si me besa, no me larga más!"

El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani en busca de un arma

La creatividad del usuario de TikTok se hizo viral en la red social X.

Video viral: un usuario de TikTok subió un hilarante clip sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

últimas noticias

El creador de contenidos Matteo Zilla fue el héroe en la nieve.

Milagro en la montaña: un esquiador rescató con vida a un hombre atrapado bajo la nieve

Hace 2 horas
María Corina Machado le entregó la Medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump.

Donald Trump confirmó que María Corina Machado le llevó la medalla del Premio Nobel de la Paz

Hace 2 horas
Los controladores aéreos reclaman un aumento salarial.

Hay riesgo de paro de controladores aéreos: este viernes vence la conciliación obligatoria

Hace 2 horas
Lácteos Verónica cerró sus tres fábricas ubicadas en Santa Fe.

Una importante empresa láctea cerró tres de sus fábricas y los trabajadores las tomaron por salarios impagos

Hace 3 horas
El Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo.

Drogas, un arma de fuego y municiones: el hallazgo de Gendarmería en un micro de la barra de San Lorenzo

Hace 3 horas