Milagro en la montaña: un esquiador rescató con vida a un hombre atrapado bajo la nieve El influencer Matteo Zilla, de 37 años, salvó a un esquiador que quedó enterrado tras una avalancha en Engelberg, Suiza. Vio un brazo que sobresalía de la nieve y cavó a mano hasta liberar su respiración.







El creador de contenidos Matteo Zilla fue el héroe en la nieve.

Un verdadero milagro sucedió en la comuna suiza de Engelberg (cuyo nombre significa “Montaña de los Ángeles” en alemán), uno de los destinos más famosos de los Alpes, cuando el influencer Matteo Zilla, de 37 años, rescató a un esquiador que había quedado sepultado bajo la nieve tras una avalancha. El video se viralizó rápidamente por lo crudo y real del salvataje.

"Me asusté cuando vi un brazo sobresaliendo de la nieve. En ese momento no pensé en nada más que en ayudar. Mis emociones no importaban, lo único importante era salvarle la vida", expresó el creador de contenido, quien llevaba una cámara en su casco y grabó el impactante momento.

El hecho sucedió el pasado 10 de enero durante una intensa jornada de nieve fresca. El italiano, que crea contenido en la montaña con deportes como esquí, snowboard y freeride, esquiaba por la zona cuando divisó un pie y un brazo emergiendo de la nieve. Durante esa día habían caído entre 40 y 50 centímetros en la región.

el brazo matteo zilla Así encontró el cuerpo del esquiador en la nieve. "Empecé a cavar frenéticamente hasta llegar a su boca y nariz para que pudiera respirar. Le hablaba todo el tiempo para tranquilizarlo mientras lo desenterraba", continuó su relato el italiano, con más de una década de experiencia en esquí y conocimientos de primeros auxilios ante avalanchas, quien se acercó y le habló al hombre atrapado para tranquilizarlo.

Según pudo confirmar Zilla en sus redes sociales, el hombre fue hallado consciente y no presentaba heridas graves. Una vez que reconoció que la víctima estaba bien y pudo recuperarse, expresó: "Compartí el video no para hacer sensacionalismo, sino para mostrar lo peligrosas que pueden ser las montañas y lo importante que es ayudarnos unos a otros". Según consigna el Daily Mail, 17 personas murieron por avalanchas en Europa el último mes, en medio de advertencias de "riesgo extremo" por parte de las autoridades regionales.

Finalmente, Zilla concluyó: "En la montaña, como en la vida y en el trabajo, aprendí una cosa: nunca sabés realmente por lo que está pasando alguien a menos que estés allí, compartiendo la misma situación. Necesitamos un poco más de escucha y un poco menos de ruido. Y quizás, una mano amiga en lugar de un comentario". Mirá el momento exacto del rescate del esquiador en Suiza