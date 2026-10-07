Juicio contra Aníbal Lotocki: el cirujano declarará por las lesiones a cinco mujeres El acusado se presentará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires. También comparecerá la denunciante Paola Auzmendi. Por Agregar C5N en









Continúa el juicio contra Aníbal Lotocki.

Aníbal Lotocki prestará declaración este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del juicio en el que está acusado por lesiones graves cometidas contra cinco mujeres.

Según indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la jornada comenzará con el testimonio de Paola Auzmendi, la primera denunciante en comparecer ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. Una vez concluida la exposición de la víctima, el cirujano hará lo propio ante el tribunal.

Lotocki se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Redes sociales Aníbal Lotocki: la otra causa por la que está imputado En paralelo, Lotocki se encuentra imputado por homicidio simple con dolo eventual tras la muerte de Cristian Zárate, el hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 luego de someterse a una intervención estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), en el barrio porteño de Caballito. Por ese hecho específico, el acusado ya prestó declaración en la investigación.