13 de abril de 2026 Inicio
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Nueva VTV: cuándo debes hacer el trámite por primera vez si tenés un 0 kilómetro de 2026

El Gobierno impulsa cambios en la Verificación Técnica Vehicular que podrían transformar la forma en que se realizan los controles de autos en todo el país.

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La medida se formalizó con el Decreto 139/2026

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Gobierno de Buenos Aires
  • El Gobierno nacional impulsa cambios en la Verificación Técnica Vehicular para agilizar trámites, reducir costos y ampliar centros de control.
  • La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.
  • El nuevo esquema busca modernizar y unificar criterios, revisando requisitos actuales según antigüedad y kilometraje del vehículo.
  • Para autos 0 km de 2026, la primera VTV se exige a los tres años o a los 60.000 km, con posibilidad de extender el plazo según uso.

Con el objetivo de agilizar trámites y reducir costos para los propietarios, el Gobierno nacional impulsa una modernización integral de la Verificación Técnica Vehicular, también conocida como Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La iniciativa apunta a desburocratizar el sistema actual y ampliar la cantidad de centros habilitados para realizar los controles, con la intención de fomentar la competencia entre plantas verificadoras y mejorar tanto la eficiencia como los precios del servicio.

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La medida quedó formalizada a través del Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. Este cambio introduce una nueva lógica en la gestión de la seguridad vial a nivel federal, con un enfoque más dinámico y adaptado a herramientas tecnológicas actuales. La ampliación de la red de centros busca reducir demoras en la asignación de turnos y facilitar el cumplimiento de la normativa en todo el país.

VTV

Hasta ahora, el esquema vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecía la obligatoriedad de la verificación según la antigüedad y el kilometraje del vehículo. En general, el control se exige a partir de los tres años o los 60.000 kilómetros recorridos, con posibilidad de extender el plazo si no se superan los 80.000 kilómetros. Este sistema comienza a ser revisado bajo los nuevos lineamientos, que buscan actualizar y unificar criterios en todo el territorio nacional.

Cuándo debés hacer la VTV para un 0km 2026

Para los propietarios de un vehículo 0 km patentado en 2026, no resulta necesario realizar de inmediato la Verificación Técnica Vehicular tras la compra. Según la normativa vigente y las actualizaciones impulsadas a nivel nacional, los autos nuevos cuentan con un período de gracia determinado por el tiempo y el uso. En términos generales, la primera verificación se exige a los tres años desde el patentamiento —es decir, en 2029— o al alcanzar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

El esquema actual también contempla cierta flexibilidad para vehículos con uso moderado. Si al cumplirse el tercer año la unidad no supera los 80.000 kilómetros, puede acceder a una extensión del plazo antes de realizar la primera verificación. Este criterio busca adaptar la exigencia al desgaste real del vehículo y evitar controles innecesarios.

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De todos modos, se recomienda prestar atención a las notificaciones oficiales y a la terminación de la patente, ya que el mes asignado determina el momento exacto en que corresponde realizar el trámite. Cumplir con estos plazos garantiza que el vehículo se mantenga dentro de los estándares exigidos de seguridad y emisiones.

Cuánto cuesta la VTV en abril 2026

En la Provincia de Buenos Aires rige un nuevo cuadro tarifario y se exige el pago anticipado al momento de solicitar el turno online. Para vehículos livianos de hasta 2.500 kg, la tarifa es de $97.057,65, mientras que los vehículos pesados que superan ese peso abonan $174.703,77. En el caso de las motos, los valores van desde $38.800 hasta $77.600 según la cilindrada. Por su parte, los remolques y acoplados tienen tarifas que parten desde $58.201 para los más livianos y alcanzan los $87.302 para los de mayor peso.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los costos presentan un incremento cercano al 20% en comparación con el período anterior. La verificación para automóviles particulares tiene un valor de $75.756,89, mientras que en el caso de las motocicletas la tarifa es de $28.484,61.

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