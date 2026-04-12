12 de abril de 2026 Inicio
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La VTV tiene preparada una digitalización especial para mediados de 2026: ¿de qué se trata?

El sistema suma tecnología para mejorar la fiscalización y el acceso a datos. La gestión del trámite será más ágil y centralizada.

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La modernización no solo impacta en los certificados

La modernización no solo impacta en los certificados, sino también en la manera de solicitar turnos.

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  • El sistema de control vehicular incorporará certificados digitales con validación inmediata.
  • La implementación comenzaría a mediados de 2026 con un esquema progresivo en todo el país.
  • Se busca unificar la información entre provincias y facilitar el acceso a los datos del auto.
  • También habrá mejoras en controles en ruta y en la gestión online del trámite.

La Verificación Técnica Vehicular avanza hacia una nueva etapa con la incorporación de herramientas digitales que modificarán la forma en que se gestionan los controles. A partir de este año, el sistema sumará nuevas funcionalidades que permitirán acceder a la información del vehículo desde dispositivos móviles.

La reflexión de Platón sobre el acceso a la felicidad. 
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Este cambio forma parte de una actualización impulsada a nivel nacional junto con las jurisdicciones provinciales, con el objetivo de ordenar los registros y mejorar la seguridad vial. Además, se busca facilitar el cumplimiento del trámite y reducir diferencias entre distritos.

En ese marco, la modernización no solo impacta en los certificados, sino también en la manera de solicitar turnos, abonar el servicio y realizar controles en la vía pública, lo que marca un cambio relevante en la experiencia de los conductores.

VTV

De qué se trata la digitalización de la VTV planificada para 2026

La transformación incluye la emisión de comprobantes digitales que reemplazarán progresivamente a los formatos tradicionales. Estos documentos contarán con códigos QR que permitirán verificar su validez de forma inmediata, tanto por autoridades como por los propios usuarios.

El sistema también apunta a integrar las bases de datos entre distintas regiones, haciendo más fácil el acceso online a la información del vehículo. De esta manera, se busca evitar inconsistencias y mejorar el seguimiento de cada unidad en circulación, con Buenos Aires y CABA como puntos de partida de esta implementación.

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Aunque este gasto puede parecer mínimo, se acumula significativamente en la factura eléctrica mensual y contribuye al aumento de las emisiones de dióxido de carbono, intensificando el cambio climático.

Aunque este gasto puede parecer mínimo, se acumula significativamente en la factura eléctrica mensual y contribuye al aumento de las emisiones de dióxido de carbono, intensificando el cambio climático.

Otro de los cambios relevantes es la digitalización del proceso previo al control. Los conductores deberán gestionar el turno y el pago de manera online, lo que elimina pasos presenciales antes de la inspección, que seguirá siendo obligatoria y con revisión técnica completa.

Además, se incorporan validaciones automáticas para vehículos con GNC mediante la conexión con registros oficiales, lo que permite verificar en tiempo real la vigencia de las obleas y controles correspondientes. Por último, las autoridades podrán consultar los resultados de las inspecciones al instante durante operativos, accediendo a datos como fallas, emisiones y estado general del vehículo.

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