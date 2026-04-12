La VTV tiene preparada una digitalización especial para mediados de 2026: ¿de qué se trata? El sistema suma tecnología para mejorar la fiscalización y el acceso a datos. La gestión del trámite será más ágil y centralizada. Por + Seguir en







La modernización no solo impacta en los certificados, sino también en la manera de solicitar turnos. Freepik

El sistema de control vehicular incorporará certificados digitales con validación inmediata.

La implementación comenzaría a mediados de 2026 con un esquema progresivo en todo el país.

Se busca unificar la información entre provincias y facilitar el acceso a los datos del auto.

También habrá mejoras en controles en ruta y en la gestión online del trámite. La Verificación Técnica Vehicular avanza hacia una nueva etapa con la incorporación de herramientas digitales que modificarán la forma en que se gestionan los controles. A partir de este año, el sistema sumará nuevas funcionalidades que permitirán acceder a la información del vehículo desde dispositivos móviles.

Este cambio forma parte de una actualización impulsada a nivel nacional junto con las jurisdicciones provinciales, con el objetivo de ordenar los registros y mejorar la seguridad vial. Además, se busca facilitar el cumplimiento del trámite y reducir diferencias entre distritos.

En ese marco, la modernización no solo impacta en los certificados, sino también en la manera de solicitar turnos, abonar el servicio y realizar controles en la vía pública, lo que marca un cambio relevante en la experiencia de los conductores.

VTV De qué se trata la digitalización de la VTV planificada para 2026 La transformación incluye la emisión de comprobantes digitales que reemplazarán progresivamente a los formatos tradicionales. Estos documentos contarán con códigos QR que permitirán verificar su validez de forma inmediata, tanto por autoridades como por los propios usuarios.

El sistema también apunta a integrar las bases de datos entre distintas regiones, haciendo más fácil el acceso online a la información del vehículo. De esta manera, se busca evitar inconsistencias y mejorar el seguimiento de cada unidad en circulación, con Buenos Aires y CABA como puntos de partida de esta implementación.