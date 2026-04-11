Cómo son los nuevos controles de la VTV en 2026 y quiénes pueden pagar la mitad El sistema se moderniza con una digitalización total e incorpora beneficios para jubilados y personas con discapacidad. Por + Seguir en







La VTV se moderniza en 2026 con herramientas digitales, trazabilidad y registros electrónicos.

La Verificación Técnica Vehicular se moderniza en 2026 con herramientas digitales, trazabilidad y registros electrónicos para mejorar controles y transparencia.

Se incorporan certificados digitales con código QR que permiten validar en tiempo real el estado del vehículo y evitar fraudes.

El Decreto 139/2026 establece nuevos plazos, con autos 0 km exentos por cinco años y mayor vigencia para vehículos usados según antigüedad.

Se mantienen descuentos del 50% para jubilados y pensionados y exenciones para personas con discapacidad, según requisitos y jurisdicción. El sistema de Verificación Técnica Vehicular en Argentina atraviesa una transformación profunda en 2026, impulsada por la necesidad de modernizar los controles y elevar los estándares de seguridad vial. La reforma incorpora herramientas digitales avanzadas que buscan agilizar el trámite para los conductores y reducir el margen de irregularidades. A través de tecnologías de trazabilidad y registros electrónicos de fallas, el nuevo esquema permite un seguimiento más riguroso y transparente del estado mecánico del parque automotor.

Uno de los cambios más relevantes es la implementación de certificados digitales con códigos QR, que sustituyen o complementan la tradicional oblea física según la jurisdicción. Esta innovación se apoya en la integración de bases de datos entre distintos distritos, lo que permite a las autoridades de tránsito y a las aseguradoras validar la información técnica de un vehículo en tiempo real. Este cruce de datos resulta clave para combatir la falsificación de certificados y asegurar que los vehículos cumplan con los controles obligatorios de frenos, luces y emisiones.

vtv inspección.jpg La expansión del sistema digital avanza de forma progresiva, con foco inicial en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la alta densidad vehicular exige soluciones más eficientes. Mientras el gobierno nacional impulsa plazos más flexibles para autos nuevos, cada jurisdicción conserva la facultad de adherir a estas modificaciones. A lo largo de 2026, se espera que esta infraestructura tecnológica se extienda al resto del país, con el objetivo de consolidar un estándar unificado que facilite la circulación y refuerce la seguridad vial.

Cómo es la VTV en 2026 y cómo hacer para pagar la mitad En 2026, la Verificación Técnica Vehicular registra cambios importantes hacia la digitalización y la flexibilización de plazos. Bajo las nuevas disposiciones del Decreto 139/2026, se establece un esquema en el que los vehículos 0 km quedan exentos durante sus primeros cinco años. Además, para las unidades con entre cinco y diez años de antigüedad, la vigencia del certificado se extiende a dos años, lo que representa un alivio administrativo y económico para los propietarios. De todos modos, la aplicación de estas medidas puede variar según la jurisdicción, por lo que corresponde verificar la adhesión local.

VTV 2025.webp Para quienes buscan abonar la mitad del costo de la VTV, continúan vigentes beneficios específicos, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires. El descuento del 50% alcanza a jubilados y pensionados con ingresos que no superan los dos haberes mínimos. En algunas plantas verificadoras también se incluye a vehículos con más de 20 o 25 años de antigüedad y a transportes municipales como taxis y remises. Para acceder a esta tarifa reducida, el titular debe presentar el último recibo de haberes junto con la documentación del vehículo que acredite la titularidad.