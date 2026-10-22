Neuquén: un fuerte temporal inundó Añelo, destruyó la Ruta 7 y obligó a evacuar a los vecinos

Un fuerte temporal de lluvia provocó severas inundaciones en la localidad neuquina de Añelo este jueves, donde la corriente de agua arrojó barro y piedras desde las bardas sobre las calles urbanas y la Ruta Provincial 7 en medio de una alerta naranja meteorológica.
El caudal hídrico dañó la infraestructura vial sobre la calzada provincial, a la altura del Hotel Da Vinci. La erosión socavó la banquina lateral y dejó un poste de alumbrado público suspendido únicamente de los cables de electricidad.
La Dirección de Defensa Civil solicitó a la población evitar el tránsito por la Bajada de las Patrias por los riesgos de derrumbe. Asimismo, las arterias internas como la calle 24 sufrieron acumulación de agua que paralizó la circulación vehicular.
Ante la contingencia, el director de Defensa Civil local, Modesto Muñoz, aseguró que el municipio previó el fenómeno: "La condición climática acá en la localidad nos afectó con una tormenta. Si bien ya todo el equipo y el grupo municipal estaban preparados desde el día de ayer (por el miércoles), se habían tomado los recaudos necesarios".
La Municipalidad de Añelo asistió a las familias afectadas y habilitó un centro de evacuación
La Secretaría de Desarrollo Social ayudó a 25 familias que sufrieron la llegada del agua a sus casas. Además, los equipos municipales evacuaron a dos personas para llevarlas a un lugar seguro.
Las autoridades abrieron las puertas del Salón Comunitario para recibir a la gente que necesitó ayuda. El espacio funciona como centro de refugio durante la emergencia.
Las cuadrillas municipales trabajan en las calles con máquinas pesadas para sacar la tierra y los escombros. Los operarios buscan despejar las rutas principales para que los vehículos puedan circular con tranquilidad.