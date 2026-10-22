Neuquén: un fuerte temporal inundó Añelo, destruyó la Ruta 7 y obligó a evacuar a los vecinos La tormenta provocó bajadas de agua y barro desde las bardas que afectaron casas y calles. El municipio asistió a 25 familias y habilitó el Salón Comunitario para recibir a las personas que debieron dejar sus hogares por las lluvias. Por Agregar C5N en









Añelo bajo el agua.

Un fuerte temporal de lluvia provocó severas inundaciones en la localidad neuquina de Añelo este jueves, donde la corriente de agua arrojó barro y piedras desde las bardas sobre las calles urbanas y la Ruta Provincial 7 en medio de una alerta naranja meteorológica.

El caudal hídrico dañó la infraestructura vial sobre la calzada provincial, a la altura del Hotel Da Vinci. La erosión socavó la banquina lateral y dejó un poste de alumbrado público suspendido únicamente de los cables de electricidad.

La Dirección de Defensa Civil solicitó a la población evitar el tránsito por la Bajada de las Patrias por los riesgos de derrumbe. Asimismo, las arterias internas como la calle 24 sufrieron acumulación de agua que paralizó la circulación vehicular.

Ante la contingencia, el director de Defensa Civil local, Modesto Muñoz, aseguró que el municipio previó el fenómeno: "La condición climática acá en la localidad nos afectó con una tormenta. Si bien ya todo el equipo y el grupo municipal estaban preparados desde el día de ayer (por el miércoles), se habían tomado los recaudos necesarios".

La Municipalidad de Añelo asistió a las familias afectadas y habilitó un centro de evacuación La Secretaría de Desarrollo Social ayudó a 25 familias que sufrieron la llegada del agua a sus casas. Además, los equipos municipales evacuaron a dos personas para llevarlas a un lugar seguro.