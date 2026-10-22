23 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Neuquén: un fuerte temporal inundó Añelo, destruyó la Ruta 7 y obligó a evacuar a los vecinos

La tormenta provocó bajadas de agua y barro desde las bardas que afectaron casas y calles. El municipio asistió a 25 familias y habilitó el Salón Comunitario para recibir a las personas que debieron dejar sus hogares por las lluvias.

Por
Añelo bajo el agua.

Añelo bajo el agua.

Un fuerte temporal de lluvia provocó severas inundaciones en la localidad neuquina de Añelo este jueves, donde la corriente de agua arrojó barro y piedras desde las bardas sobre las calles urbanas y la Ruta Provincial 7 en medio de una alerta naranja meteorológica.

Julio Osvaldo Coronel tenía 46 años. 
Te puede interesar:

Murió el periodista Julio Osvaldo Coronel: tenía 46 años

El caudal hídrico dañó la infraestructura vial sobre la calzada provincial, a la altura del Hotel Da Vinci. La erosión socavó la banquina lateral y dejó un poste de alumbrado público suspendido únicamente de los cables de electricidad.

La Dirección de Defensa Civil solicitó a la población evitar el tránsito por la Bajada de las Patrias por los riesgos de derrumbe. Asimismo, las arterias internas como la calle 24 sufrieron acumulación de agua que paralizó la circulación vehicular.

Ante la contingencia, el director de Defensa Civil local, Modesto Muñoz, aseguró que el municipio previó el fenómeno: "La condición climática acá en la localidad nos afectó con una tormenta. Si bien ya todo el equipo y el grupo municipal estaban preparados desde el día de ayer (por el miércoles), se habían tomado los recaudos necesarios".

La Municipalidad de Añelo asistió a las familias afectadas y habilitó un centro de evacuación

La Secretaría de Desarrollo Social ayudó a 25 familias que sufrieron la llegada del agua a sus casas. Además, los equipos municipales evacuaron a dos personas para llevarlas a un lugar seguro.

Las autoridades abrieron las puertas del Salón Comunitario para recibir a la gente que necesitó ayuda. El espacio funciona como centro de refugio durante la emergencia.

Las cuadrillas municipales trabajan en las calles con máquinas pesadas para sacar la tierra y los escombros. Los operarios buscan despejar las rutas principales para que los vehículos puedan circular con tranquilidad.

Noticias relacionadas

La humedad y la inestabilidad se mantiene en Buenos Aires. 

Las tormentas y la humedad no dan tregua en Buenos Aires: no se van los chaparrones y aumenta la temperatura

El Papa visitará Sudamérica durante los primeros días de noviembre.

El papa León XIV suspendió su viaje a Asís por recomendación médica

Estela de Carlotto cumplió 96 años y recibió un cálido homenaje en redes sociales.

Estela de Carlotto cumple 96 años: el emotivo homenaje en redes sociales

Leonardo Cohen Arazi.

Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados por los abusos en Independiente

Vista aérea de la Marcha del Orgullo en la 9 de Julio. 

Marcha del Orgullo en Buenos Aires: ultiman detalles para la celebración del próximo 7 de noviembre

Dos fábricas clandestinas fueron clausuradas en Malvinas Argentinas.

Desarticulan una red de trata laboral que envenenaba operarios durante el reciclaje de baterías para autos

Rating Cero

La influencia de Charly en los jóvenes músicos.
play

El ADN de Say No More: la nueva generación de artistas celebra la música de Charly García

Los sitios icónicos de Charly en la Ciudad.
play

Charly 75: el mapa para recorrer los rincones de Buenos Aires donde se construyó su leyenda

Julieta Prandi estuvo en Brasil junto a un amigo, tras la abrupta separación con Emanuel Ortega. 

Julieta Prandi reveló un nuevo dato sobre su separación de Emanuel Ortega: "Me terminé enterando que..."

La inesperada revelación de Momi Giardina.

Momi Giardina sorprendió al hablar de separación: el dramático relato que desconcertó a sus compañeros

La mamá de Elina Fernandez habló y destapó un escándalo.

La mamá de Elina Costantini rompió el silencio y destapó el drama que vive con su nieta: "Hace meses que no la veo"

Sabrina Rojas se desligó de los rumores de acercamiento a Franco Mastantuono. 

Sabrina Rojas habló sobre los rumores que la vinculan a Mastantuono: "Un poco de verdad y..."

últimas noticias

Julio Osvaldo Coronel tenía 46 años. 

Murió el periodista Julio Osvaldo Coronel: tenía 46 años

Hace 7 minutos
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate antes del balotaje

Hace 47 minutos
El presidente español cuestionó a su par argentino.

La crítica de Pedro Sánchez sobre la visita de Milei a España: "Vino a dar lecciones"

Hace 52 minutos
¿A cuánto cotiza el dólar?

Tras la quinta suba al hilo, el dólar cierra la semana en $1.550

Hace 1 hora
¿Cuándo juegan Estudiantes vs. Palmeiras?

Cuándo juega Estudiantes la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

Hace 1 hora