Desarticulan una red de trata laboral que envenenaba operarios durante el reciclaje de baterías para autos

La Policía Federal arrestó a cinco personas y liberó a 14 víctimas que eran explotadas en fábricas clandestinas en Malvinas Argentinas. La investigación comenzó por la muerte de un empleado expuesto a gases tóxicos.

Una red de trata laboral que operaba en la provincia de Buenos Aires y que envenenaba a operarios durante el reciclaje de baterías de autos fue desarticulada tras una serie de allanamientos que concluyeron con cinco detenidos y 14 personas rescatadas .

El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina llevó a cabo los operativos en el conurbano bonaerense para desarticular la organización criminal. Durante el procedimiento, las autoridades detuvieron al líder de la banda y a sus colaboradores , al tiempo que clausuraron dos fábricas clandestinas en Malvinas Argentinas.

La causa judicial inició a partir de la denuncia de un centro médico tras la muerte de un trabajador que inhaló gases nocivos en un establecimiento industrial de Tortuguitas. El Ministerio de Trabajo bonaerense trasladó la causa a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas al confirmar la exposición constante de las víctimas a metales pesados.

El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, ordenó la investigación urgente del caso. Los efectivos comprobaron que los trabajadores habitaban en contenedores dentro de los establecimientos y carecían de elementos de protección adecuados.

Sobre el escenario descubierto en los predios, las autoridades expusieron: "Estas condiciones de explotación se veían agravadas por la exposición constante a los vapores generados durante la fundición de plomo y otros metales , así como por la manipulación de ácidos y productos químicos altamente tóxicos y contaminantes utilizados en el reciclaje y la fabricación de las baterías".

En las plantas de Malvinas Argentinas se rescató a las 14 víctimas, la mayoría provenientes de la provincia de Misiones. De inmediato, los profesionales de la salud trasladaron a los afectados a centros de alta complejidad para determinar los niveles de intoxicación por metales pesados.

Red de trata laboral en Malvinas Argentinas: ordenaron la captura de los sospechosos

Tras la revisión médica, las víctimas quedaron bajo la custodia de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Afectadas por el Delito de Trata. En paralelo, la Policía allanó otros cuatro domicilios vinculados a la causa en Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz.

Durante los procedimientos fueron detenidas tres mujeres y un hombre que intentaban ocultar valijas con documentación, dinero, computadoras y celulares. Por su parte, el presunto líder de la organización y propietario de la firma, un hombre de 84 años, se presentó de forma espontánea en el juzgado junto a su abogado y quedó arrestado.

Los cinco imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado junto con los vehículos y equipos secuestrados. La Justicia los acusa de manera formal por presunta infracción a la normativa vigente en materia de trata de personas y por homicidio culposo.