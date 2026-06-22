22 de junio de 2026 Inicio
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Violento robo de motochorros en Mar del Plata: "Llevate todo"

La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad y muestra el momento en que la víctima les ruega a los asaltantes que no le hagan daño luego de haber dejado a su hijo en la casa de un amigo.

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Lo motochorros se llevaron el celular de la mujer y el auto.

Lo motochorros se llevaron el celular de la mujer y el auto.

Una mujer fue víctima de un robo a manos de dos motochorros que le robaron en la puerta de la casa de un amigo de su hijo en el barrio Divino Rostro, en Mar del Plata.

Mientras estaba arriba, subió a buscarme. Me empezó a gritar, me tocaba el hombro y la cara, relató la camarera. 
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El hecho ocurrió el sábado unos minutos antes de las 20, en la puerta de una casa de Matheu al 1300. Toda la secuencia quedó filmada en las cámaras de seguridad de la misma vivienda, donde se puede ver que la conductora saluda a su amiga y la deja a ella junto los hijos de ambas para que ingresen a la casa.

Luego de saludarse en la vereda e ingresan a la casa, la dueña del vehículo se sube a su Volkswagen Up y queda unos segundos con las balizas puesta cuando de repente aparece una moto: uno de ellos baja con un arma en la mano apuntándola y le abre la puerta.

La víctima, completamente asustada y a los gritos, baja del vehículo y corre para escapar, pero resbaló en medio de la desesperación. El delincuente la persigue, apuntándola con el arma, y le exigió que entregara su teléfono.

“Llevate todo, llevate todo”, se la escucha decirle a los gritos completamente asustada, mientras intentaba alejarse. El motochorro, que también tenía el casco puesto, se vuelve a subir a la moto y luego de lograr maniobrarla, el que la conducía se baja y con la llave en mano se dirige a llevarse el auto que estaba estacionado.

Violento robo de motochorros en Mar del Plata: los delincuentes siguen prófugos

Tras el hecho, se dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción de turno y rápidamente se ordenó una serie de medidas para identificar a los autores que continúan prófugos.

Entre ellas se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la recepción de testimonios y distintas diligencias investigativas.

En diálogo con el medio local 0223, el padre de uno de los niños relató que la secuencia se dio a las 19:40 del sábado y el hecho lo catalogó como “un desastre”. “De pedo no estaban mi hijo y su amiguito ahí”, manifestó.

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