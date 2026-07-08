Tensión al aire: un movilero fue agredido por un hincha en medio de los festejos de Argentina

Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejaron una escena inesperada que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Mientras un cronista realizaba una cobertura en vivo sobre la celebración de los hinchas tras la épica remontada por 3-2 frente a Egipto , un hombre irrumpió de manera intempestiva delante de cámara e interrumpió la entrevista que el periodista mantenía con un simpatizante venezolano que celebraba con la camiseta albiceleste.

El episodio generó un momento de máxima tensión y obligó a la producción del canal a cortar abruptamente el móvil para evitar que la situación escalara aún más. La clasificación argentina se produjo después de una remontada histórica que selló el pase a cuartos frente a Suiza.

Según pudo verse durante la transmisión en América TV, el agresor comenzó a hablarle directamente al movilero , lanzando frases inconexas que impedían el desarrollo normal de la entrevista. Las imágenes mostraron que el cronista intentó continuar con su trabajo , aunque la actitud del hombre —al que algunos usuarios de redes señalaron como un influencer que suele aparecer en móviles televisivos— hizo imposible retomar la cobertura. Finalmente, desde el estudio decidieron interrumpir la salida al aire.

No hubo información oficial sobre personas heridas ni sobre una intervención policial inmediata vinculada exclusivamente a ese incidente televisivo, aunque el episodio tuvo una enorme repercusión en las redes sociales durante la noche del martes y la mañana de este miércoles.

Uno de los pocos fragmentos que logró escucharse antes del corte fue un comentario referido a Lionel Messi. A partir de ese momento comenzaron las especulaciones en las plataformas digitales, donde numerosos usuarios aseguraron que el hombre sería un conocido streamer crítico del capitán argentino y de la Selección. Sin embargo, esa identificación no fue confirmada por el canal ni por fuentes oficiales, por lo que hasta el momento permanece como una versión surgida entre usuarios de redes sociales y no como un dato corroborado periodísticamente.

A qué hora juega Argentina el sábado contra Suiza por el Mundial 2026

La Selección Argentina volverá a presentarse este sábado 11 de julio, cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 22 (hora argentina) y se disputará en el Kansas City Stadium, denominación oficial que recibe durante la Copa del Mundo el GEHA Field at Arrowhead Stadium, escenario con capacidad para aproximadamente 76.400 espectadores. El ganador obtendrá un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, será un regreso a un estadio que ya le trae buenos recuerdos. Allí debutó en esta Copa del Mundo con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia, impulsada por un triplete de Lionel Messi. Ahora el desafío será mucho mayor, ya que enfrente estará una selección suiza que viene de eliminar a Colombia en una definición por penales tras igualar sin goles durante los 120 minutos.

En cuanto a la televisión, el partido podrá verse en vivo en la Argentina por TV Pública y Telefe, que compartirán la transmisión en señal abierta. También estará disponible por TyC Sports y DSports, que ofrecerán una cobertura completa con la previa, el relato del encuentro y el análisis posterior. Por streaming, las alternativas serán Mi Telefe, Disney+ y las plataformas digitales habilitadas por los operadores de televisión correspondientes.