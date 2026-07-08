Preocupación en LAM: operaron a una panelista por un grave problema de salud Una histórica figura del envío de espectáculos habló de la intervención quirúrgica a la que se sometió. Agregar C5N en









El conductor del programa, Ángel de Brito, sufrió una baja sensible en su equipo periodístico.

La panelista La Barby, una de las integrantes del equipo de LAM, fue sometida a una cirugía de cadera tras varios meses de intensos dolores que habían deteriorado su calidad de vida y limitado su movilidad. La intervención, realizada a comienzos de esta semana, generó preocupación entre sus compañeros y seguidores, aunque las primeras noticias sobre su evolución resultaron alentadoras.

Luego de salir del quirófano, la propia panelista decidió llevar tranquilidad desde la habitación de la clínica mediante un video publicado en sus redes sociales. En un testimonio directo, expresó "Acá estoy... en la clínica. La operación fue un éxito, me dijo el médico. Estoy feliz", confirmando que la cirugía se desarrolló según lo previsto y transmitiendo alivio por el resultado obtenido.

En el mismo mensaje, La Barby brindó detalles de las primeras horas del postoperatorio y destacó el trabajo del equipo de salud. "De a poco estoy moviendo un poco los pies, pero fue todo genial. Todos fueron un amor", sostuvo, en referencia a la atención recibida durante la intervención y la recuperación inicial. Sus declaraciones fueron interpretadas como una señal positiva sobre la evolución clínica.

Asimismo, la integrante de LAM confirmó que permanecerá internada algunos días más para completar los controles médicos. "Voy a estar internada en la clínica hasta el miércoles", explicó, dejando en claro que seguirá estrictamente las indicaciones profesionales antes de recibir el alta. Hasta el momento, ni la producción del ciclo ni su entorno informaron complicaciones posteriores a la operación.

Una captura del video donde La Barby habló del proceso posoperatorio y su rehabilitación. La operación de la cadera de La Barby La decisión de ingresar al quirófano no fue improvisada. Según trascendió, La Barby convivía desde hacía meses con fuertes dolores en la cadera, una situación que incluso la obligó a utilizar un bastón para poder desplazarse con mayor comodidad. Además, se conoció que años atrás ya había sido intervenida de la otra cadera, por lo que este nuevo procedimiento representaba una cirugía esperada tanto por la panelista como por su entorno.

De acuerdo con la información difundida, ahora comenzará una etapa de rehabilitación que demandará aproximadamente un mes de recuperación. Durante ese período deberá realizar reposo y cumplir un tratamiento de fisioterapia antes de retomar su actividad profesional en televisión, radio y streaming. La prioridad será recuperar completamente la movilidad y evitar complicaciones posteriores. Como consecuencia de esta situación médica, La Barby permanecerá temporalmente alejada de sus compromisos laborales. Su ausencia alcanzará sus participaciones habituales en Radio Pop, Bondi y otros proyectos en los que forma parte del panel, mientras concentra todos sus esfuerzos en la recuperación física recomendada por los especialistas. Según la información difundida, en Ángel Responde, el programa de Bondi Live, Ronnie Arias asumirá provisoriamente su lugar hasta su regreso.