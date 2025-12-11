Murió Gonzalo Urueña, productor musical, empresario y exdirigente deportivo

La comunidad artística de Tucumán atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse la sorpresiva muerte de Gonzalo Urueña, productor y referente clave en la modernización del Club Central Córdoba.
Allegados afirmaron que el tucumano estaba internado en Buenos Aires debido a un delicado estado de salud que atravesaba hace varios días. "Se fue rodeado de sus amigos y familia", expresaron desde su círculo íntimo.
Urueña, heredero del legado de su padre Rubén y figura decisiva en la continuidad del proyecto familiar, lideró un proceso de modernización y profesionalización que transformó a la institución tucumana en la casa de los artistas más importantes del país y en uno de los escenarios más influyentes del norte argentino.
La noticia dejó sin palabras a sus allegados. “Estaba en Buenos Aires. Anoche fue internado y hace rato nos damos con la noticia. No lo podemos creer. Solo pedimos respeto y que lo recuerden siempre con una sonrisa”, expresó su hermano Alejandro Urueña.
Desde su rol al frente del club, Gonzalo fue responsable de impulsar grandes eventos y de consolidar al tradicional escenario tucumano como un punto de encuentro imprescindible para músicos y público.
Fue, además, pieza clave en la organización del Festival Atahualpa, uno de los encuentros más convocantes de la región, que cada año reunió a decenas de artistas de renombre manteniendo vivo el legado de la música del norte argentino.
Hoy, colegas, amigos y seguidores lo despiden con pesar, destacando su pasión, su compromiso y el legado que deja en la cultura tucumana.