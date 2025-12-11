11 de diciembre de 2025 Inicio
Murió Gonzalo Urueña, productor musical, empresario y exdirigente deportivo

Allegados afirmaron que el tucumano estaba internado en Buenos Aires debido a un delicado estado de salud que atravesaba hace varios días. "Se fue rodeado de sus amigos y familia", expresaron desde su círculo íntimo.

Gonzalo Urueña murió en Buenos Aires.

Gonzalo Urueña murió en Buenos Aires.

La comunidad artística de Tucumán atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse la sorpresiva muerte de Gonzalo Urueña, productor y referente clave en la modernización del Club Central Córdoba.

Urueña, heredero del legado de su padre Rubén y figura decisiva en la continuidad del proyecto familiar, lideró un proceso de modernización y profesionalización que transformó a la institución tucumana en la casa de los artistas más importantes del país y en uno de los escenarios más influyentes del norte argentino.

La noticia dejó sin palabras a sus allegados. “Estaba en Buenos Aires. Anoche fue internado y hace rato nos damos con la noticia. No lo podemos creer. Solo pedimos respeto y que lo recuerden siempre con una sonrisa”, expresó su hermano Alejandro Urueña.

Quién era Gonzalo Urueña, el empresario que murió en Buenos Aires

Desde su rol al frente del club, Gonzalo fue responsable de impulsar grandes eventos y de consolidar al tradicional escenario tucumano como un punto de encuentro imprescindible para músicos y público.

Fue, además, pieza clave en la organización del Festival Atahualpa, uno de los encuentros más convocantes de la región, que cada año reunió a decenas de artistas de renombre manteniendo vivo el legado de la música del norte argentino.

Hoy, colegas, amigos y seguidores lo despiden con pesar, destacando su pasión, su compromiso y el legado que deja en la cultura tucumana.

