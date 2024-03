Murió el nene de tres años que quedó encerrado seis horas en el auto

El hecho sucedió el lunes cuando los padres iban a una oficina pública del Gobierno de la Ciudad de Neuquén. Estacionaron en Chrestía 550, a la vuelta del trabajo, pero no dejaron al niño en el jardín maternal Luna Morena.

El nene quedó en la butaca especial y con las ventanillas cerradas de 9 a 15. La madre lo encontró desvanecido en la parte trasera del auto y llamó a la Policía. El coordinador de la Dirección de Seguridad de la Policía de esa provincia, Alejandro Cares, agregó que la madre fue a buscarlos y le dio agua para reanimarlo.

Bebe Neuquén Redes sociales

Los oficiales le hicieron RCP y lo trasladaron a la clínica privada de San Agustín y luego al San Lucas. Allí estuvo intubado en terapia intensiva y, aunque al inicio estaba estable, se le detectaron moretones y días más adelante daño cerebral.

La defensora de Derechos de la Niñez y Adolescencia en LM Neuquén, Natalia Stornini, expresó: “Hay una situación de negligencia, porque no es habitual olvidarte un niño en el auto por tiempo prolongado. Intervenimos si hay derechos vulnerados. En caso de que no haya, no debemos continuar interviniendo”

Fue entonces que el martes generó muerte cerebral y su cuadro era irreversible, aunque tenía una leve actividad cerebral. Y la muerte se dio a las 20 de ese mismo día.