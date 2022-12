Muerte y misterio en Tres de Febrero: encontraron los cuerpos sin vida de dos hermanos

El hallazgo ocurrió esta tarde en una casa situada en el barrio Puerta 8 , tras la denuncia de los vecinos que indicaron que hacía aproximadamente cinco meses no veían a los hermanos, cuyos cuerpos fueron hallados en avanzado estado de descomposición.

Fuentes judiciales informaron a C5N que el personal policial tuvo que ingresar por la fuerza ya que la puerta estaba cerrada por dentro. En principio, los pesquisas no creen que se haya tratado de una muerte violenta, aunque en las próximas horas se realizará las autopsias para establecer fehacientemente las causas de los decesos.

La mujer fue hallada sentada en su living y el hombre tendido en su cama. Dentro de la casa, el aire acondicionado y la televisión estaban prendidos.

"Yo llamé a la policía cuando porque hacía tiempo que no los veía. Si bien ella no era de salir mucho era una persona muy limpia y ordenada. Ver el pasto crecido y la basura en el frente de la casa me llamó la atención. En varias oportunidades llamamos a la casa y nadie respondió", dijo Mabel, la vecina que llamó al 911, en comunicación con C5N.