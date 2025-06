Muerte de Thiago: esperan la autopsia para definir la situación judicial del policía detenido

La tristeza por la muerte de Thiago Benjamín Correa Medina no cesa , mientras la causa avanza a paso firme. El cuerpo del nene de siete años, que falleció tras haber sido baleado en la cabeza por un agente de la Policía Federal que disparó contra cuatro delincuentes en Ciudad Evita, será sometido a una autopsia por el cuerpo forense, es un estudio clave para determinar la carátula del agente de seguridad detenido.

thiago policia La escena donde se observa a los cuatro delincuentes antes de atacar al policía federal.

El fiscal a cargo de su causa, Diego Rulli, lo había imputado por por homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa y lo había interrogado el viernes a la tarde. Sin embargo, tras la muerte de Thiago el policía volverá a ser indagado por el fiscal, quien aguarda a la autopsia para determinar la nueva imputación: la causa podría ser recaratulada como homicidio culposo o como simple con dolo eventual.

En su declaración, Aguilar Fajardo, oficial ayudante de la Dirección Montada de la PFA, aseguró que disparó en defensa propia y para proteger a su madre, a quien -según su testimonio- un grupo de delincuentes estaba golpeando y apuntando con un arma. “Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más”, expresó ante el fiscal Diego Rulli.

El agente de seguridad contó que fueron sorprendidos por cuatro delincuentes, uno de ellos armado. “Me apuntó a la cara y me dijo: ‘Dame todo o te mato’. A mi mamá la tironeaban del pelo y la apuntaban también. Yo no me resistí, les di mi mochila y el celular. Pero cuando vi que a mi vieja la seguían maltratando, pensé que la iban a matar”, expresó.

El Colegio Parroquial Santa Rosa de Tablada, donde asistía Thiago, suspendió sus clases

El Colegio Parroquial Santa Rosa, donde Thiago asistía a 2ºC del turno tarde, suspendió las clases de este lunes para acompañar con profunda tristeza el fallecimiento de uno de sus alumnos más queridos. "Con inmenso pesar acompañamos el fallecimiento de nuestro estudiante del nivel primario Thiago, acontecido en el día de ayer", comenzó el comunicado de la institución.

La escuela confirmó que habrá una misa de exequias con cuerpo presente este lunes, donde se hará el último adiós al niño de siete años que fue baleado por un policía federal en Ciudad Evita. "Ante este misterio doloroso de la vida, nos unimos como comunidad creyente en oración y esperanza, sosteniéndose unos a otros en la certeza de que la vida no termina, sino que se transforma. Pedimos al Señor de la Vida que acoja a Thiago en su Reino de amor y conceda a su familia la fortaleza, el consuelo y la paz que solo Dios puede dar", expresaron.

Así, confirmaron la suspensión de clases: "En este espíritu de recogimiento y comunión, el lunes viviremos una jornada de duelo institucional. Por ello, no se dictarán clases ninguno de los tres niveles ni en ambos turnos, para permitirnos acompañar espiritualmente este momento como comunidad parroquial y educativa".