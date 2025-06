Tristeza infinita: murió Thiago, el nene de 7 años baleado en La Matanza

El desgarrador testimonio del papá de Thiago, el nene baleado en La Matanza: "Me dijo 'pá' y ya no volvió a hablar"

thiago tablada Thiago junto a su papá Fabián, ambos muy futboleros.

Thiago había sido trasladado primero al Hospital Balestrini el miércoles pasado por la noche, donde recibió las primeras atenciones, y luego derivado al Hospital de Niños de San Justo. Desde entonces, permanecía en estado crítico y con asistencia mecánica. Este viernes, había sido operado por un neurocirujano, y las posibilidades de vida se apagaron con la peor de las noticias.

Con la tristeza de innumerables familiares y allegados también se encontraba la madre, Daira quien pidió "respeto" a la familia tras dar a conocer el trágico final del niño, que asistía al Colegio Parroquial Santa Rosa y que también iba a un club de fútbol de la zona: Defensores Unidos de La Tablada.

El violento hecho ocurrió este miércoles a las 22.30 en el cruce de Avenida Crovara y Madrid en Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza, cuando el oficial Facundo Daniel Aguilar fue abordado por tres hombres. En ese momento, el efectivo, que estaba de civil y en un día de franco, sacó su arma reglamentaria y mantuvo un enfrentamiento armado en el que, aseguran, se escucharon unos 10 disparos.

thiago 7 años

De acuerdo a fuentes policiales, uno de los delincuentes, de 18 años, murió en el acto luego de recibir seis tiros mientras que otro resultó herido en la pierna derecha y el tercero en la zona del abdomen. A unos 200 metros de ese lugar, Thiago esperaba el colectivo con su papá y terminó herido de gravedad: aunque se tiraron al piso, una bala rebotó en el piso e impactó en su cabeza.

El agente involucrado fue identificado como Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, oficial ayudante de la Dirección Montada de la PFA, quien quedó detenido por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de exceso en la legítima defensa.

Fabián, su papá, habló tras la dramática situación y brindó su desgarradora vivencia. “Yo estaba esperando el colectivo con él. Primero escuché una explosión, pensé que era una moto y de repente empezaron a tirar cuatro tiros más. Ahí me di cuenta de que se estaban agarrando a tiros. Cuando quiero tirar al piso a Thiago, ya lo había herido una bala”, aseguró el papa, que vive en Ciudad Evita.

En diálogo con TN, Fabián relató con angustia: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.

“La bala le pegó en la parte de atrás de la cabeza. Siete años tiene Thiago, toda una vida por delante. No puedo creer lo que me está pasando, es una pesadilla”, continuó el papá. Durante la entrevista, describió a su hijo como “un amor, muy amiguero, una persona querida” por toda la gente que lo rodea.