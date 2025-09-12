12 de septiembre de 2025 Inicio
Uruguay: manejaba alcoholizada, atropelló a cuatro personas a la salida del recital de La K'onga y se fugó

La mujer se presentó de forma voluntaria en la Comisaría y dio positivo de alcohol en sangre. Las víctimas están internadas en hospitales de la zona y una de ellas pelea por su vida.

Manejaba alcoholizada y atropelló a cuatro personas.

Manejaba alcoholizada y atropelló a cuatro personas.

Una mujer de 28 años atropelló a cuatro personas a la salida del recital de La K’onga en Uruguay y se dio a la fuga. Sin embargo, a las horas se presentó por voluntad propia y le realizaron el test de alcoholemia que dio positivo. Las víctimas están internadas, una de ellas pelea por su vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en Montevideo luego de que la banda se presente en el Antel Arena. La joven se subió a la Fiat Fiorino blanca y perdió el control, despistó y chocó contra cuatro personas de edades: 16, 40, 53 y 55.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos y tienen distintos diagnósticos: una de ellas presentó traumatismo en la pierna izquierda, otra tuvo lesiones, otra pérdida y traumatismo de miembros inferiores. Por último, una de ellas sufrió un politraumatismo grave.

La conductora se presentó de forma voluntaria ante la Jefatura de la Policía de Montevideo y explicó que se fue del lugar por miedo a ser agredida por las víctimas. Fue sometida a una prueba de sangre, la cual dio 3,8 gramos de alcohol en sangre.

La Policía y la fiscalía a cargo del caso investiga los hechos y actuarán en base a la evolución de los heridos internados.

