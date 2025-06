El ministro de Seguridad bonaerense cruzó a Patricia Bullrich por la muerte de Thiago: "Hay que terminar con el show mediático y con el carancheo"

Declaró el policía que baleó a Thiago en La Matanza: "Me atacaron con un arma y me defendí"

En materia de seguridad, el ministro bonaerense recordó los datos revelados por la propia Bullrich días atrás donde hablaba de un freno en los hechos de violencia en todo el país. “Bajaron los homicidios, un 13% menos que el año pasado. No puede decir que es tierra de nadie”, sumó Alonso

“Hablan de baño de sangre cuando bajaron los homicidios más que nunca. Bajaron los robos. Tenemos patrulleros recorriendo las zonas todo el tiempo. No pueden lucrar con el dolor de la gente”, remarcó en una entrevista con TN.

En ese sentido, criticó al Gobierno de Javier Milei por el no envío de dinero a su distrito: “No nos dan un peso, nos sacaron un fondo de 700 millones de pesos y ellos tampoco invierten en las fuerzas federales, no hay helicópteros ni lanchas, no hay nada”.

“La política son acciones concretas y ellos hablan mucho, pero no hacen nada por la seguridad”, remarcó el ministro, a la vez de exigir: “Si no invierten plata, no alcanza. No se hacen con buena predisposición. Hay que meter plata, no meter bala”.

Patricia Bullrich defendió el accionar del policía que baleó a Thiago: "Los responsables directos son los delincuentes"

“Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó Facundo Aguilar Fajardo en el cumplimiento de su deber como policía federal argentina”, expresó Bullrich en conferencia de prensa el viernes por la tarde.

En ese sentido, aseguró que "la decisión del Gobierno nacional, encabezado por el Ministerio de Justicia y de Seguridad Nacional, es que nos presentaremos para pedir y solicitar el cambio de carátula de la causa".

"Para los delincuentes que hoy están hospitalizados y detenidos, su carátula no solo es robo a mano armada, es tentativa de homicidio. Porque está Thiago que, a partir de los que ellos generaron, está en una situación muy difícil”, sostuvo.

"Son ellos los que generaron la acción delictiva, salieron a la calle a matar, en banda, eran cuatro, sin ningún tipo de relación entre la violencia ejercida y la acción de un lugar donde había un chico en la parada de colectivo, un oficial de la policía que estaba con su mamá y en esa situación estos señores, dos de los cuales están hospitalizados, uno se escapó y el otro murió", detalló.

Tras la muerte de Thiago Benjamín Correa Medina, el niño de siete años que fue baleado en Ciudad Evita, La Matanza, tras ser herido por un policía federal que disparó cuando cuatro ladrones intentaron asaltarlo, se conoció la declaración indagatoria del agente, quien aseguró: "Me atacaron con un arma y me defendí".

Se trata de Facundo Aguilar Fajardo, el policía de 21 años que efectuó más de 11 disparos tras ser sorprendido por cuatro delincuentes que intentaron robarle: mató a un asaltante e hirió a otros dos y, en medio de la feroz balacera, una bala perdida impactó en la cabeza de un nene de 7 años que falleció tras dos días de agonía. El juez Rubén Occhipinti ordenó la ablación de órganos del niño.

En su declaración, Aguilar Fajardo, oficial ayudante de la Dirección Montada de la PFA, aseguró que disparó en defensa propia y para proteger a su madre, a quien -según su testimonio- un grupo de delincuentes estaba golpeando y apuntando con un arma. “Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más”, expresó ante el fiscal Diego Rulli.

El violento hecho había ocurrido este miércoles a la noche en el cruce de Avenida Crovara y Madrid en Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza. De acuerdo a fuentes policiales, uno de los delincuentes, de 18 años, murió en el acto luego de recibir seis tiros mientras que otro resultó herido en la pierna derecha y el tercero en la zona del abdomen.