Mendoza: retoman las clases en la escuela donde una alumna disparó un arma Luego del día de caos y miedo que se vivió en un colegio ubicado en La Paz, los alumnos deben regresar a las aulas. Mientras que la menor, que protagonizó el incidente, se encuentra con asistencia psicológica. Por







La menor se encuentra con asistencia psicológica. Redes sociales

Luego de una jornada de tensión en un colegio de La Paz, Mendoza, que se generó porque una alumna asistió con un arma con la intención de matar a una profesora, los alumnos vuelven a las clases con el fin de retomar la actividad educativa.

Si bien el hecho no registró heridos, desde las 9:30, luego de finalizar el primer recreo, la alumna de 14 años salió del baño de la escuela con un arma en la mano. Desde ese momento, se empezaron a escuchar gritos y pánico de parte de toda la escuela.

La niña aclaró que quería apuntar contra la profesora matemática por algún problema interno previo y el arma sería del padre, quien sería policía. Fueron cuatro horas de tensión hasta que lograron dar con la joven y retener el arma. “La nena se encuentra bien. Está con la gente del cuerpo especial y está siendo trasladada al hospital”, contó el fiscal.

mendoza Luego de esa situación y que otra alumna tenga que ser atendida por una crisis nerviosa, durante toda la jornada del jueves no se dictaron clases. Este viernes, los niños regresaron a las aulas y se lleva adelante la jornada educativa. Sin embargo, todavía no emitieron ningún comunicado.

Ningún directivo dio respuestas sobre las preguntas que tienen los padres, ni tampoco emitieron un comunicado de prensa. Sin embargo, el intendente Ubieta dialogó con Radio 10, expresó: “Es un pueblo muy pequeño, estamos estupefactos, nunca sucedió una cosa así. La realidad es que la chica estaba de forma normal y sacó un arma. Estamos hace dos horas esperando a ver si la pueden disuadir, que es lo que queremos todos. Somos parientes lejanos. Obviamente que me toca de cerca”.