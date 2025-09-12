12 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mendoza: retoman las clases en la escuela donde una alumna disparó un arma

Luego del día de caos y miedo que se vivió en un colegio ubicado en La Paz, los alumnos deben regresar a las aulas. Mientras que la menor, que protagonizó el incidente, se encuentra con asistencia psicológica.

Por

La menor se encuentra con asistencia psicológica.

Redes sociales

Luego de una jornada de tensión en un colegio de La Paz, Mendoza, que se generó porque una alumna asistió con un arma con la intención de matar a una profesora, los alumnos vuelven a las clases con el fin de retomar la actividad educativa.

Una niña ingresó a una escuela con un arma en Mendoza.
Te puede interesar:

Conmovedoras revelaciones de una madre: su hija va a la escuela en que una alumna abrió fuego

Si bien el hecho no registró heridos, desde las 9:30, luego de finalizar el primer recreo, la alumna de 14 años salió del baño de la escuela con un arma en la mano. Desde ese momento, se empezaron a escuchar gritos y pánico de parte de toda la escuela.

La niña aclaró que quería apuntar contra la profesora matemática por algún problema interno previo y el arma sería del padre, quien sería policía. Fueron cuatro horas de tensión hasta que lograron dar con la joven y retener el arma. “La nena se encuentra bien. Está con la gente del cuerpo especial y está siendo trasladada al hospital”, contó el fiscal.

mendoza

Luego de esa situación y que otra alumna tenga que ser atendida por una crisis nerviosa, durante toda la jornada del jueves no se dictaron clases. Este viernes, los niños regresaron a las aulas y se lleva adelante la jornada educativa. Sin embargo, todavía no emitieron ningún comunicado.

Ningún directivo dio respuestas sobre las preguntas que tienen los padres, ni tampoco emitieron un comunicado de prensa. Sin embargo, el intendente Ubieta dialogó con Radio 10, expresó: “Es un pueblo muy pequeño, estamos estupefactos, nunca sucedió una cosa así. La realidad es que la chica estaba de forma normal y sacó un arma. Estamos hace dos horas esperando a ver si la pueden disuadir, que es lo que queremos todos. Somos parientes lejanos. Obviamente que me toca de cerca”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En la función educación los gastos operativos registran desde mayo de 2024 una caída real del 30%.

La UBA anunció que va a trabajar en "estado crítico" para garantizar su funcionamiento hasta fin de año

Alfredo Cornejo recibió a los negociadores del caso de la niña armada en Mendoza.

Alfredo Cornejo recibió a los negociadores del caso de la niña armada en Mendoza: "Fue una situación extrema"

play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

El Fiscal que intervino en el caso de la nena armada en Mendoza sostuvo que la menor está muy bien y junto los padres

Mendoza: el fiscal que intervino en el caso de la nena armada sostuvo que la menor "está muy bien" y junto a sus padres

Rating Cero

Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante en medio del escándalo

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante tras los rumores de romance con Evangelina Anderson

En esta serie, una familia se enfrenta con los secretos de su pasado.
play

Es un drama polaco de Netflix, tiene solo 5 capítulos y te atrapa con su final inesperado

La taquilla de las últimas películas de Marvel no fueron las mejores, solo dos films del UCM lograron que reflotara en estos últimos años.

¿Crisis creativa? Marvel estaría perdiendo más de US$600 millones en sus películas desde que lo impulsa Disney

Emilia Mernes se robó todas las miradas con su nuevo look deportivo.

El look de Emilia Mernes para entrenar con el que renovó su imagen: calzas y top lila

Yanina Latorre explotó contra los productores de América

Yanina Latorre explotó contra los productores de América por una decisión que afecta a su programa

últimas noticias

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Hace 8 minutos
Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

Hace 13 minutos
Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Hace 18 minutos
La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Hace 20 minutos
play

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

Hace 24 minutos