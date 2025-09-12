Orlando Bloom habló por primera vez sobre su separación de Katy Perry: sorprendió a todos con lo que dijo

El actor aseguró que mantiene un vínculo respetuoso con su expareja. La cantante continúa su gira acompañada de su hija Daisy.

Orlando Bloom decidió romper el silencio sobre su separación de Katy Perry y sorprendió con un mensaje que no suele repetirse mucho en el mundo mediático. El actor británico, que compartió casi diez años de relación con la cantante estadounidense, habló públicamente del tema por primera vez y dejó en claro que el vínculo con la madre de su hija sigue marcado por el respeto y el afecto mutuo.

La pareja, que estuvo comprometida y atravesó distintas etapas de idas y vueltas, confirmó en julio que había decidido dar por finalizada su relación . Desde entonces, se especuló sobre cómo transitarían este nuevo escenario, teniendo en cuenta que comparten la crianza de Daisy, su hija en común. Ambos eligieron mostrarse en buenos términos y con un objetivo compartido, el cual es priorizar el bienestar de la niña.

Mientras el actor afronta este momento personal en paralelo al estreno de su nuevo trabajo cinematográfico, la cantante continúa con una exigente gira internacional. Las declaraciones del protagonista de "Deep Cover", su última película, ofrecen una mirada más íntima sobre cómo están llevando adelante la ruptura, dejando ver que, pese a la distancia sentimental, persiste un lazo familiar sólido.

La relación entre la cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom, una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo, llegó a su fin después de nueve años juntos

Durante una entrevista en el programa Today, Orlando Bloom fue consultado por el periodista Craig Melvin acerca de su vida personal tras la separación. Con un tono tranquilo, el actor aseguró sentirse agradecido y tranquilo: “Estoy genial, muy agradecido”, respondió al ser preguntado por los cambios recientes.

Bloom, de 48 años, hizo referencia también a Daisy, la hija que comparte con la cantante: “Tenemos la hija más hermosa. Y estamos bien. Vamos a estar bien. Nada más que amor”, afirmó, dejando en claro que la relación con su expareja se mantiene en buenos términos.

La ruptura había salido a la luz a finales de junio, cuando la revista People adelantó que ambos habían decidido cancelar su compromiso. Poco después, representantes de la pareja confirmaron la noticia con un comunicado en el que remarcaron que su prioridad seguiría siendo criar a su hija con amor, respeto y estabilidad.

Personas cercanas a los artistas aseguraron que el final de la relación se dio de manera cordial y madura. “Katy tiene toda la intención de mantener un vínculo positivo y respetuoso con Orlando. Él es el padre de su hija y eso siempre estará primero para ella”, declaró una fuente a People. Otro allegado añadió que ambos permanecen en contacto frecuente y comprometidos con una crianza compartida y amigable.

En cuanto a Katy Perry, la artista continúa volcada en su carrera artística. La cantante de 40 años está en plena gira mundial Lifetimes World Tour, que se extenderá hasta fin de año. En este contexto, su entorno descartó cualquier tipo de romance, incluso después de que circularan rumores de un acercamiento con Justin Trudeau, con quien fue vista cenando en julio. “Todavía está en medio de una gira; es madre soltera y está atravesando cambios importantes”, señaló una fuente cercana.

En medio de la vorágine profesional y personal, Katy Perry comparte tiempo con Daisy, quien cumplió cinco años el 26 de agosto. La niña la acompaña en distintos tramos de la gira y juntas protagonizaron momentos únicos, como una visita en Australia a los personajes animados Bluey y Bingo.