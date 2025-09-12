Horóscopo de hoy, sábado 13 de septiembre

Conocé lo que deparan los astros con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 13 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis de hoy?

(21 de marzo al 20 de abril)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

(21 de abril al 21 de mayo)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Día de gran confusión económica. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama. Proteja sus intereses económicos. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Romanticismo es lo que su pareja necesita. No reprima sus inversiones por los errores anteriores. Laboralmente hablando, está imbatible. Gozará de un buen estado físico y mental.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Momento sentimental bastante bueno e intenso. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Muy buenas noticias de tipo laboral. Si padece problemas de piel, visite al dermatólogo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Cuidado con los gastos excesivos. En el trabajo, está contento. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Buen humor y plena forma física.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ponga romanticismo en su vida. Cuidado con el dinero y con sus propiedades en general. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. El sobrepeso puede ser perjudicial para su salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Casi con seguridad, tendrá una gran aventura amorosa. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Procure concentrarse totalmente en su trabajo. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.