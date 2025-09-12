Peregrinación por Cristina Libre Con el impulso de Esteban “Gringo” Castro, del Frente Patriótico por la Justicia Social, y los Curas Opción por los pobres se caminará y rezará por la libertad de la presidenta del PJ. Por Lucas Schaerer







La peregrinación tendrá lugar este domingo a las 14. X (@argconcristina)

No la olvidan. Cristina Kirchner condenada a 6 años de prisión está privada de la libertad en el edificio de San José 1111, esquina Humberto Primo, en el barrio porteño de Constitución.

Quienes consideran ilegal e injusta la detención de la presidenta del Partido Justicialista (PJ), como Esteban “Gringo” Castro, dirigente social que fundó y dirigió 12 años el sindicato de la economía popular, conocido por su sigla UTEP, junto a los Curas de Opción por los Pobres están convocando a peregrinar por Cristina Libre, este domingo 14, a partir de las 16.30 horas, en avenida Independencia 1100, esquina Salta, donde se erige la Casa de Ejercicios Espirituales para ir a pie rezando hasta a la residencia de dos veces presidenta de la Nación.

El sacerdote Francisco “Paco” Olveira realizó un video convocando a la peregrinación donde explica que convoca “el Frente Patriótico por la Justicia Social” para ir “en procesión/marcha donde está injustamente detenida en San José 1111, caminaremos con la imagen de la Virgen y allá celebraremos la misa. Los esperamos a todos, convoquen y vamos a rezar para que pronto tengamos a Cristina libre, que es lo que debería ser en esta democracia tan vapuleada que tenemos”.

El “Gringo” Castro, como referente del Frente Patriótico, relató que “la idea es unir a militancia, la lucha, con la fe desde la casa de Mama Antula, la primera santa argentina, con Cristina. Porque con ella tuvimos los días más felices y el poder la tiene injustamente detenida para condicionar todas nuestras luchas, por eso debemos luchar por su libertad, ella que ofrendó su vida por nosotros, que perdió al marido, que soporta los ataques a su familia, se pudo haber ido, pero se quedó dando pelea y por eso la proscriben y detienen”.