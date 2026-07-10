Vinícius Júnior lamentó la eliminación de Brasil en octavos: "Pido disculpas y volveremos a la cima"

El delantero de la Canarinha publicó un extenso mensaje en sus redes sociales luego de la caída frente a Noruega, agradeció el apoyo de los hinchas, hizo una autocrítica y prometió luchar para devolver a su selección a lo más alto.

Algunos días después de la sorpresiva eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega, Vinícius Júnior rompió el silencio con un extenso mensaje en sus redes sociales, en las que compartió una imagen en blanco y negro sobre el césped y expresó el dolor que le dejó la prematura despedida de la Copa del Mundo.

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El atacante explicó que necesitó varios días para procesar la derrota antes de hacer pública su reflexión. En el texto, agradeció el apoyo que recibió durante el torneo, reconoció la frustración por no haber cumplido el objetivo y pidió disculpas a los hinchas de la Canarinha por la eliminación.

El futbolista, que convirtió cuatro goles y dio una asistencia en el certamen, también reafirmó su compromiso con la selección brasileña y aseguró que trabajará para volver a pelear por el título mundial.

El delantero comenzó su descargo con una frase que reflejó el impacto que le provocó la eliminación. "Casi cuatro años después, otra vez pensando en qué escribir tras una frustración en un Mundial", escribió al iniciar una publicación que rápidamente se volvió viral.

Luego explicó por qué decidió esperar antes de expresarse públicamente. "Vi a tantas personas de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño que habría sido injusto permanecer callado. Pero necesitaba unos días para reflexionar", sostuvo.

Más adelante destacó el significado que tiene para él representar a Brasil. "Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida, y quedar eliminado en los octavos de final de un Mundial es un sentimiento difícil de explicar", afirmó.

Vinícius también hizo referencia al esfuerzo que realizó para llegar en las mejores condiciones al torneo. "Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba esto por ustedes y por mi familia. La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para lograr mucho más y no lo conseguimos", expresó.

Para cerrar el mensaje, el delantero asumió la responsabilidad por el resultado y dejó una promesa para los simpatizantes brasileños. "Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", concluyó.

La explicación de Vinícius por el penal que no ejecutó ante Noruega

Tras la eliminación, Vinícius también aclaró la polémica por el penal que ejecutó Bruno Guimaraes y atajó Orjan Nyland. El delantero explicó que la decisión había sido tomada antes del encuentro por Carlo Ancelotti y rechazó las versiones que indicaban que había evitado asumir esa responsabilidad.

Gol de Vinicius para el 1 a 0 de Brasil ante Escocia. Redes sociales

"El penal se decide antes del partido", explicó el atacante en la zona mixta. Además, dejó en claro su postura personal: "Nunca huyo de la responsabilidad", al remarcar que la elección del ejecutante respondió exclusivamente a una determinación del cuerpo técnico.