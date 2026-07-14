14 de julio de 2026 Inicio
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Lula da Silva destruyó a la Selección de Brasil tras el fracaso en el Mundial 2026: "Qué vergüenza"

El presidente brasileño cuestionó que la mayoría del plantel no regresara al país en el vuelo oficial de la selección tras la eliminación ante Noruega y lanzó críticas hacia el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

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Lula da Silva destruyó a la Selección de Brasil tras el fracaso en el Mundial 2026: Qué vergüenza

Lula da Silva destruyó a la Selección de Brasil tras el fracaso en el Mundial 2026: "Qué vergüenza"

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones puertas adentro. En las últimas horas, el presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva expresó públicamente su malestar por la actitud del plantel luego de la derrota frente a Noruega en los octavos de final.

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Durante una actividad en el Instituto Mauá de Tecnología, en San Pablo, el mandatario reveló que se comunicó con el entrenador Carlo Ancelotti y cuestionó que la delegación prácticamente no utilizara el avión oficial dispuesto por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para regresar al país.

“Le envié un mensaje a Ancelotti. Esa selección que fue con un montón de gente volvió prácticamente sola”, afirmó Lula. “Qué vergüenza. Solo un jugador regresó en el avión de la Selección, el resto se quedó por allá”, agregó.

El único integrante del plantel que viajó en el vuelo oficial fue Danilo, futbolista de Flamengo. El resto de los 26 convocados optó por permanecer en Estados Unidos para iniciar sus vacaciones o trasladarse directamente a los países donde militan en sus respectivos clubes.

Lula también sostuvo que el escenario habría sido muy distinto si la "Verdeamarela" hubiese conquistado el título. “Si hubiéramos ganado la Copa, todos estarían bailando acá”, señaló al comparar el comportamiento del grupo tras la eliminación.

En el mismo acto, el mandatario apeló al humor al contar que vio un robot durante la visita al instituto tecnológico y comentó que le escribió a Ancelotti para sugerirle que lo incorporara al equipo, en una broma en la que lo comparó con figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Las declaraciones del presidente se producen en medio del fuerte clima de decepción que vive Brasil después de otro Mundial sin alcanzar el título. Con la caída ante Noruega, la selección brasileña llegará a la Copa del Mundo de 2030 con 28 años de sequía desde su última consagración y con crecientes cuestionamientos sobre el proyecto encabezado por Ancelotti.

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