Se peleó con el playero de una estación de servicio y apuñaló a un padre y su hijo que intentaron frenarlo

El agresor tiene 36 años, cuenta con antecedentes por daños y por riña y fue detenido por la Policía de la Ciudad en Recoleta en el lugar de las agresiones. Los hombres heridos están fuera de peligro.

La estación de servicio donde detuvieron al hombre de 36 años por apuñalar a dos personas.

Un hombre de 36 años fue detenido por la Policía de la Ciudad tras herir a cuchillazos a un padre y a su hijo que intentaron frenar su pelea con un playero en una estación de servicio del barrio porteño de Recoleta, en la intersección de las calles Paraguay y Rodríguez Peña.

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El agresor mantuvo una acalorada discusión que terminó en una agresión física al playero del lugar, quien se negaba a cargarle combustible a su Volkswagen Voyage debido a que tenía la oblea de gas vencida , según indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Al ver la pelea, dos clientes que aguardaban su turno a bordo de un Chevrolet Agile, un hombre de 61 años y su hijo de 28, intervinieron para separar a los dos hombres. Como respuesta, el conductor del Voyage extrajo un cuchillo tipo "tramontina" y atacó a ambos: al joven le provocó una herida en la zona del cuello, mientras que al padre le infligió un corte en el muslo izquierdo .

Tras el ataque, el agresor intentó descartar el arma blanca arrojándola a un cesto de basura en la isla de los surtidores , pero fue rápidamente reducido y detenido por los efectivos de la Policía de la Ciudad que acudieron gracias a un llamado al 911.

El hombre detenido por apuñalar dos personas en una estación de servicio en Recoleta.

Médicos del SAME trasladaron a las dos víctimas al Hospital Fernández, donde quedaron fuera de peligro . En tanto, al verificar la identidad del detenido, las autoridades constataron que es de nacionalidad venezolana y que contaba con antecedentes policiales por el delito de daños en mayo de este año y por riña en noviembre de 2024.

Detuvieron a Eluney, la viuda negra VIP de 21 años acusada de desvalijar a un hombre en Pilar

La Policía Bonaerense detuvo en José C. Paz a Lourdes Milagros Rodríguez, una joven de 21 años acusada de robarle a un hombre. El hecho ocurrió el 24 de julio en la localidad de Pilar, luego de que la mujer sedó a la víctima en su propia casa para sustraerle dinero y objetos de valor.

El hombre de 31 años contactó a la acusada mediante la red social Instagram, donde ella utilizaba el nombre "Eluney". Ambos acordaron un encuentro en el domicilio de la víctima para compartir unas bebidas.

Tras ingerir los tragos, el dueño de la casa perdió el conocimiento por completo. Al despertar, notó la falta de dinero en efectivo, moneda extranjera, una consola de videojuegos, una computadora, un teléfono y las llaves de su vivienda.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el escape. Las imágenes captaron el vehículo utilizado para la fuga y permitieron identificar a la principal sospechosa junto a uno de sus cómplices.