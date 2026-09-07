Crimen de Federico Aramburú: empezó el juicio en Francia y los acusados podrían recibir perpetua

Los dos hombres señalados por la muerte del exrugbier argentino afrontan cargos diferentes ante la Justicia. El tribunal escuchará a testigos y analizará las pruebas antes de definir la responsabilidad de cada uno.

Federico Aramburú murió en la madrugada del 19 de marzo de 2022, tras una pelea que empezó en un bar.

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú comenzó este lunes en Francia . El proceso deberá establecer qué responsabilidad tuvo cada uno de los acusados por la muerte del exjugador de Los Pumas, ocurrida a tiros en París durante la madrugada del 19 de marzo de 2022.

Los Pumas y un empate agridulce: igualaron 28-28 con Australia en la revancha en Mendoza

Uno de los primeros puntos que se expuso durante la audiencia fue la postura de Loïk Le Priol, quien admitió haber efectuado los disparos contra el exrugbier argentino, aunque negó haber actuado con intención homicida y sostuvo ante el tribunal que reaccionó en defensa propia durante el enfrentamiento.

La declaración del principal acusado conforma uno de los ejes del debate judicial, ya que la Fiscalía sostiene una hipótesis diferente sobre la secuencia que terminó con la muerte de Aramburú, mientras la defensa intenta demostrar que Le Priol respondió ante una situación que consideraba una amenaza contra su vida.

El exrugbier fue parte del plantel que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2003.

Romain Bouvier también afronta el proceso por su participación en el episodio ocurrido aquella madrugada en el Barrio Latino, aunque las acusaciones contra ambos no son idénticas. La causa incorpora además a otras personas señaladas por su presunta intervención posterior, por lo que el tribunal deberá precisar el papel de cada involucrado.

La investigación reconstruyó que el enfrentamiento comenzó dentro de un bar y continuó minutos después en la vía pública, donde Aramburú y Shaun Hegarty fueron atacados con armas de fuego. Los peritajes determinaron que se realizaron seis disparos en apenas unos segundos y que el exrugbier recibió impactos que provocaron heridas mortales.

El argentino tenía 42 años y había desarrollado una extensa trayectoria en el rugby argentino e internacional, además de haber integrado Los Pumas. Su muerte produjo conmoción dentro del deporte y motivó distintos pedidos de justicia, especialmente desde el CASI, club donde se formó como jugador.

El pedido de justicia del CASI, a días del inicio del juicio en Francia. Instagram: /clubatleticodesanisidro

El proceso continuará durante las próximas semanas con testimonios, análisis de las pruebas reunidas durante la investigación y las declaraciones de los involucrados, con las que la Justicia francesa deberá establecer si existió una decisión deliberada de matar, como sostiene la acusación, o si corresponde contemplar la versión de defensa propia planteada por Le Priol.

La sentencia está prevista para el 25 de septiembre, cuando el tribunal deberá determinar las responsabilidades penales de los acusados y las eventuales penas correspondientes. La acusación contempla sanciones que pueden alcanzar la prisión perpetua, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa uno de los crímenes más resonantes del rugby argentino en los últimos años.

El reclamo de Los Pumas por justicia para Federico Aramburú

A pocos días del inicio del proceso, Los Pumas realizaron un gesto público para mantener vigente el reclamo de justicia por Aramburú durante la previa del partido frente a Australia en Mendoza, donde los jugadores utilizaron remeras negras con la inscripción "Justicia por Fede".

La iniciativa también se trasladó a distintos escenarios del rugby argentino, con los planteles del Top 14 de la URBA que exhibieron carteles alusivos, mientras el CASI, club donde se formó Aramburú, utilizó camisetas negras con el número 13, el dorsal que identificaba al exrugbier.

Los Pumas se unen al pedido de justicia por Federico Martín Aramburu (PUMA N° 623). Junto a su familia, manteniendo viva su memoria y su legado.

Hoy y siempre, todo el rugby argentino está unido por Fede.#JusticiaPorFede pic.twitter.com/0W7t0urlJ6 — Los Pumas (@lospumas) September 5, 2026

Desde el entorno cercano remarcaron que el objetivo de las acciones no era realizar un homenaje, sino reclamar una condena por el asesinato, mientras el CASI pidió una respuesta contundente de la Justicia francesa frente a un crimen que conmocionó al rugby argentino y dejó a su familia sin el exdeportista.