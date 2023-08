Muerte del manifestante: la Fiscalía pidió imágenes de las cámaras de seguridad.

Asimismo, la fiscal también espera avanzar el resultado de la autopsia del cuerpo de Molares, el manifestante que fue trasladado a la Morgue Judicial. Se espera que se dé a conocer en las próximas horas.

En las últimas hroas, seis detenidos durante la protesta que se llevó a cabo en el Obelisco, fueron liberados por la fiscal Sánchez. Antes de tomar la decisión, se los imputó por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones leves, según TN.

Muerte en el Obelisco: una testigo aseguró que "un policía le puso la rodilla en el cuello y otros cuatro dándole patadas"

Delia, una integrante de la agrupación Votamos Luchar, que participaba de la marcha, relató en C5N cómo sucedió la represión policial en el Obelisco, que derivó en la muerte de Facundo Molares Schoenfeld, quien participaba de la asamblea en la plaza de la República.

"Cuando llegamos al lugar para la Asamblea, se acercó el jefe de calle (de la Policía) para saber qué íbamos a hacer. Le dijimos que no íbamos a cortar, que sólo era una Asamblea. Nos dijeron que no se podía prender fuego y le aclaramos que no lo íbamos a hacer", describió la mujer en diálogo con el móvil de Conflicto de Intereses.

Durante la exposición, Delia se enfocó en cómo sucedió el ataque hacia Molares Schoenfeld: "Estábamos en la Asamblea, con el megáfono abierto. Él terminó de hablar y se alejó un poquito. Se pone a un costado para prender fuego un cigarrillo. Iba a fumar nada más, no iba a prender fuego. Entonces, de repente lo arrastran cuatro o cinco metros, lo ponen en un círculo, un policía le puso la rodilla en el cuello y otros cuatro dándole patadas. ¡Ya estaba reducido! El compañero no tenía nada para resistir, no estaba haciendo nada".

Horacio Rodríguez Larreta lamentó la muerte del manifestante y respaldó a la Policía de la Ciudad

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció tras la muerte del manifestante en el Obelisco, con un tweet titulado "UNA ARGENTINA EN PAZ Y SIN MIEDO".

El dirigente de la coalición opositora publicó: "Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares".

A horas de la contienda de las elecciones PASO, este domingo 13 de agosto, agregó: "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia".