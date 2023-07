Momo Benavides en El Viaje con Diego Iglesias: "Me quiero ir por la puerta grande"

El streamer Gerónimo "Momo" Benavides se subió a El Viaje con Diego Iglesias y repasó los inicios de su carrera, sus principales logros, como debutar como la voz oficial de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022 y los momentos que lo marcaron en su vida. "No me quiero retirar en un período de decadencia, me quiero ir por la puerta grande" , aseveró.

"En 2013 empecé a ir a la casa, Coscu hacía stream pero no tenía tantos viewers. Hablar de lo cotidiano, contar alguna anécdota, vida privada, vos no sabías que era ese contenido", explicó Momo Benavides en relación a sus inicios.

Gracias a ello, con mucho esfuerzo y trabajo, logró ser reconocido como uno de los Streamers del año, en la ceremonia de entrega de premios Coscu Awards en 2021. Aunque aseguró que en un principio "mucho que lo que hacíamos, sabíamos y no sabíamos", no pensaba que iba a tener tanta repercusión.

En la actualidad, el mundo del stream está abierto a todo aquel curioso que desee transmitir en vivo, pero no es nada fácil. "Por ejemplo, lo que pueden vivir del stream, sponsors, acciones y demás, seríamos 30 o 40, pero hay miles, llega el 1% o menos a vivir de eso", indicó Benavides.

Con una década transitada, la idea de retirarse del stream a veces rondó por la cabeza de Momo, pero siempre señala que le quedan más desafíos por delante: "Me quedan gustos personales, de seguir haciendo streams por el mundo de historia, ahora el 20 viajo a Alemania. Producir para otros streamers, estoy un poco cansado, me doy cuenta que hace cinco años metía un 24horas cada una semana, ahora prendo 3-4. No es prender la camarita y hacer boludeces, yo no lo hago así".

Frente a las críticas que reciben los streamers y el trabajo que se realiza ante y detrás de cámara, Momo Benavides señaló: "Los streamers vamos todo el tiempo contra el mito que somos todos boluditos, flaco yo estudié derecho me la pasé toda la vida estudiando, no somos estúpidos pude hablar de historia".

Momo Benavides fue el primer streamer en transmitir en vivo para la Argentina de lugares desde el campo de concentración Auschwitz, en Polonia. "La presión era mucha, hasta me estaba viendo en vivo desde la clase de historia, no me metió presión las 14 mil personas viendo, me metió presión esa situación", aclaró.

Su familia, su educación y encontrarse otras realidades

En cuanto a su infancia y los principales personajes que moldearon su persona hasta convertirse en lo que es hoy en día, el streamer detalló que "yo soy producto de la educación pública, mi crianza fue de humilde para abajo".

Su familia cumplió un rol muy importante en su vida: "Mis castigos eran estudiar", el padre podía regañarlo con no salir de su casa y tomarle examen sobre un tema en particular. "El padre que cree que va a tirar los pibes al colegio y se lo van a educar, es un estúpido, lamento si alguien se siente ofendido. El colegio no va a educarte, va a darte el contenido la educación viene de casa", enfatizó Benavides.

Las raíces de la familia del streamer se remontan a Polonia, cuando su bis abuela tuvo que escapar de los Nazis durante el período de la Segunda Guerra Mundial hacia la Argentina. Su abuelo, trabajó como zapatero desde la adolescencia hasta los 82 años de edad.

En cuanto a su crianza, Benavides recordó: "Me criaron en un barrio pobre estaba destinado a ser pobre, mis amigos de mi infancia delincuentes y drogadictos. Yo estudiaba, vivía a las trompadas porque era la manera de sobrevivir y fui en contra de todos esos mandatos".

También, es un elemento muy importante para el influencer conocer los orígenes de cada uno para poder entenderse en el presente. "A mí me enorgullece mucho saber de dónde vengo, de todas mis raíces yo saqué un ejemplo", afirmó.

Aunque de chico convivió con el machismo que tenía su abuelo, marcó que cierta situaciones las pudo ver con otros ojos: "Desde el respeto a la mujer y de un montón de cosas construí mi propia idea de lo que es la igualdad entre ambos".

En cuanto a la realidad que le tocó vivir desde chico, en el barrio de La Plata, reflexionó que "la empatía es esa capacidad de ponerte un poco en la piel del otro, hay gente que no la tiene porque nunca la vivió, es difícil que pueda entender de qué está hablando".

Ante la situación actual del país, de cara a las elecciones 2023, el streamer evaluó: "Es muy difícil que éste país salga adelante hasta que no salga una persona con bases humildes, con la capacidad y bondad de que sea un buen dirigente político".

—¿Cómo definirías el viaje de Momo Benavides hasta hoy?

—Sudor y trabajo, como la canción de de Duki: Lo mío son años, sudor y trabajo, no digas que no nos costó.