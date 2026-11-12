12 de noviembre de 2026 Inicio
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El papa León XIV casi choca en Perú: "La custodia bajó a pelearse con la Policía"

Tras la visita a Argentina, el Santo Padre tuvo un incidente en su arribo a Lima, durante el viaje que lo llevaba a la casa de gobierno. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero preocupó a los presentes por una falla en la seguridad. ¿Qué pasó?

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¿Qué pasó con el papa León en Perú?

¿Qué pasó con el papa León en Perú?

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El papa León XIV fue noticia en las últimas horas y tuvo que ver con el casi accidente de la cápsula papal mientras circulaba por las calles de Perú el mismo día de su llegada. El hecho generó un escándalo en las calles: “La custodia bajó a pelearse con los policías de tránsito”.

León XIV junto a Javier Milei. 
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Fue el periodista Nelson Castro quien contó en TN: “Desde la organización se cometió un error garrafal, cuando el Papa llegó al Palacio de Gobierno abrieron la circulación en todo el trayecto que va al Teatro Nacional y casi chocamos porque se cruzó un auto”.

Y sumó que el problema era que el tráfico estaba habilitado: “Era un caos”. Fue entonces que la agenda se retrasó y el Papa estuvo demorado por primera vez.

“La custodia del vaticano estaba desesperada, se bajaron a pelearse con los policías de tránsito de lima, era una situación realmente increíble”, reveló.

El papa León XIV borró el último posteo que le dedicó a Argentina: el extraño motivo

El papa León XIV se fue de Argentina luego de una visita que duró tres días y que tuvo momentos muy emocionantes que conmovieron a todos. En su despedida, había publicado un tweet en el que decía que ahora el país tenía “dos papas” en referencia a él y al papa Francisco, pero unas horas más tarde… ¡lo borró!

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país, desde ahora, tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió.

Este mensaje emocionó a muchos, quienes compartieron el mensaje y le agradecieron. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, agregó.

“¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, concluyó. Pero horas más tarde, el tweet fue borrado y la historia de Instagram que contenía el mismo texto, también. El supuesto motivo tuvo que ver con una molestia del Vaticano por haberse salido del protocolo, incluso los usurarios lo pusieron en comparación al mensaje dedicado a Uruguay, el cual fue correcto, y coincidieron que no había puesto fitros.

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