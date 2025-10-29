29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Beneficios ANSES: todo lo que tenés que saber en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene su programa de reintegros que permite a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ahorrar dinero en miles de comercios adheridos.

Por
Los beneficios están disponibles en todo el país

Los beneficios están disponibles en todo el país, sin necesidad de inscripción previa.

Freepik
  • El programa ofrece rebajas automáticas en más de 13.000 puntos de venta en todo el país.
  • Los descuentos alcanzan hasta el 20% en farmacias, ópticas y perfumerías.
  • Se accede pagando con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes.
  • Incluye beneficios adicionales del Banco Nación y el Banco Galicia, con reintegros y rendimientos por saldo.
Anses explicó cuánto cobran por la Tarjeta Alimentar las familias con dos hijos.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por 2 hijos en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa implementando el programa Beneficios Anses, una iniciativa que busca aliviar el gasto diario de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. Durante noviembre, el plan seguirá vigente en miles de comercios de todo el país, ofreciendo descuentos automáticos en rubros esenciales como supermercados, farmacias y tiendas de productos básicos.

Beneficios ANSES 2
El programa de descuentos de Anses se aplica de forma automática en miles de comercios.

El programa de descuentos de Anses se aplica de forma automática en miles de comercios.

Cómo es el programa de Beneficios ANSES

Beneficios Anses funciona como un sistema de ahorro directo, sin necesidad de inscripción previa. Al abonar con la tarjeta de débito donde se perciben los haberes, el descuento se aplica automáticamente en el ticket de compra. El programa está financiado por los comercios y bancos participantes, sin costo para el Estado.

En total, participan más de 13.000 locales distribuidos en todo el país, entre ellos Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más y Josimar. Algunos establecimientos fijan topes por operación, como:

  • Carrefour ($35.000)
  • Día ($2.000)
  • Chango Más ($15.000)

Beneficios ANSES: cuánto dinero se puede ahorrar en noviembre 2025

Los descuentos varían según la entidad bancaria. El Banco Nación ofrece un reintegro del 5% adicional en compras realizadas a través de la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000. En tanto, el Banco Galicia otorga hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en supermercados y farmacias, con topes de $20.000 y $12.000 respectivamente.

Además, ambos bancos brindan cuentas remuneradas:

  • El Nación paga rendimientos diarios sobre saldos de hasta $500.000.
  • El Galicia mantiene su cuenta FIMA sin tope.

Cómo saber si puedo acceder a Beneficios ANSES

Para utilizar el programa no es necesario registrarse. Solo se debe pagar con la tarjeta de débito vinculada a los haberes en uno de los comercios adheridos. El descuento figura en el ticket o comprobante de compra. En algunos locales se solicita el DNI, aunque no es un requisito obligatorio en todos los casos.

Beneficios ANSES 1
Los reintegros adicionales de Banco Nación y Galicia amplían las posibilidades de ahorro.

Los reintegros adicionales de Banco Nación y Galicia amplían las posibilidades de ahorro.

Comercios adheridos a los Beneficios ANSES

Durante noviembre, los descuentos estarán disponibles en supermercados, farmacias, ópticas y tiendas de barrio. El programa busca potenciar tanto a las grandes cadenas nacionales como a los pequeños negocios locales, garantizando acceso a los beneficios en todas las provincias del país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 29 de octubre

La Tarjeta Alimentar acompaña a las familias que cobran AUH, AUE o PNC, sin necesidad de realizar trámites.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia de 3 hijos en noviembre 2025

Los jubilados, uno de los grupos más golpeados por las medidas económicas de Javier Milei.

Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados de noviembre: en cuánto queda la mínima

Anses anunció que puede dar de baja Asignaciones Familiares para quienes no cumplan con los requisitos.

Cuidado: por este motivo pueden darte de baja las Asignaciones Familiares de ANSES

Anses explicó de qué forma averiguar quiénes siguen cobrando las SUAF y quiénes no.

Como consultar si mantengo las Asignaciones Familiares de ANSES antes de que termine octubre 2025

Anses confirmó que un beneficio extra de la AUH tendrá aumento y otro no en el mes de noviembre.

AUH de ANSES: un beneficio tendrá aumento en noviembre, mientras que otro extra seguirá con los valores de octubre

Rating Cero

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

La última película de Marvel Studios llega a Disney+.

La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

Benjamín Vicuña debutará como conductor de televisión.
play

Benjamín Vicuña debuta como conductor en la televisión argentina: cuál será su programa

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.
play

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Marley se sometió a una delicada cirugía.

Marley se sometió a una delicada cirugía y preocupó: "Ojo derecho..."

últimas noticias

Racing, que va en busca del pase a la final, deberá dar vuelta el resultado por 1 a 0

Racing quiere hacer historia ante Flamengo y regresar a una final de Libertadores tras más de 50 años

Hace 10 minutos
Los fraudes digitales se multiplican durante las fechas de descuentos y grandes eventos de consumo.

¿Adiós a las compras online? La nueva estafa con la que te roban los datos de la tarjeta

Hace 14 minutos
El dólar mayorista mantiene distancia del techo de la banda.

El dólar cae levemente, pero se mantiene al borde de los $1.500

Hace 16 minutos
Es un destino de referencia global junto con Maimará de Jujuy.

Turismo en Argentina: el pueblo correntino que fue destacado a nivel mundial

Hace 16 minutos
El ejercicio intenso ayuda a quemar calorías en pocos minutos.

El ejercicio físico para quemar kilos en solo 15 minutos

Hace 24 minutos