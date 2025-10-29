Beneficios ANSES: todo lo que tenés que saber en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene su programa de reintegros que permite a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ahorrar dinero en miles de comercios adheridos.

Los beneficios están disponibles en todo el país, sin necesidad de inscripción previa.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa implementando el programa Beneficios Anses , una iniciativa que busca aliviar el gasto diario de jubilados , pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares . Durante noviembre , el plan seguirá vigente en miles de comercios de todo el país, ofreciendo descuentos automáticos en rubros esenciales como supermercados , farmacias y tiendas de productos básicos .

Beneficios Anses funciona como un sistema de ahorro directo , sin necesidad de inscripción previa. Al abonar con la tarjeta de débito donde se perciben los haberes, el descuento se aplica automáticamente en el ticket de compra . El programa está financiado por los comercios y bancos participantes, sin costo para el Estado.

En total, participan más de 13.000 locales distribuidos en todo el país, entre ellos Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Chango Más y Josimar . Algunos establecimientos fijan topes por operación, como:

Carrefour ($35.000)

Día ($2.000)

Chango Más ($15.000)

Beneficios ANSES: cuánto dinero se puede ahorrar en noviembre 2025

Los descuentos varían según la entidad bancaria. El Banco Nación ofrece un reintegro del 5% adicional en compras realizadas a través de la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000. En tanto, el Banco Galicia otorga hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en supermercados y farmacias, con topes de $20.000 y $12.000 respectivamente.

Además, ambos bancos brindan cuentas remuneradas:

El Nación paga rendimientos diarios sobre saldos de hasta $500.000 .

paga rendimientos diarios sobre saldos de hasta . El Galicia mantiene su cuenta FIMA sin tope.

Cómo saber si puedo acceder a Beneficios ANSES

Para utilizar el programa no es necesario registrarse. Solo se debe pagar con la tarjeta de débito vinculada a los haberes en uno de los comercios adheridos. El descuento figura en el ticket o comprobante de compra. En algunos locales se solicita el DNI, aunque no es un requisito obligatorio en todos los casos.

Comercios adheridos a los Beneficios ANSES

Durante noviembre, los descuentos estarán disponibles en supermercados, farmacias, ópticas y tiendas de barrio. El programa busca potenciar tanto a las grandes cadenas nacionales como a los pequeños negocios locales, garantizando acceso a los beneficios en todas las provincias del país.