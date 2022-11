Misiones: una nena de 9 años murió por sobredosis de cocaína y su mamá denuncia bullying

Según detallaron desde el servicio de pediatría, la nena llegó con "dolor abdominal intenso, desorientación en tiempo y espacio, sin posibilidad de comunicación, hipotérmica, hipotensa. Estaba en shock prácticamente, deshidratada".

Cuando los estudios confirmaron que se trataba de una intoxicación con cocaína, se dio intervención a la Justicia. Isabelina murió en la madrugada del lunes y se ordenó una autopsia.

En medio del dolor por la pérdida, Paula, la mamá de la menor, denunció en un audio difundido por WhatsApp que su hija sufría bullying por parte de algunos compañeros de la Escuela N° 714, quienes le decían "gordita".

"Les aviso que Martina (el segundo nombre de la nena) no va a ir más a la escuela, porque el viernes estuvo con vómitos toda la tarde, el sábado se descompuso, se internó en terapia intensiva y hoy murió", comienza el mensaje.

"Gracias maestra y a todos los compañeros que le hacían bullying a mi hija, que yo mil veces fui y hablé con la maestra, mil veces hablé con la directora, le seguían haciendo bullying", agrega la mujer, dolida.

Luego, sostiene que "no hay retroceso para esta situación pero por favor cuiden mucho a sus hijos. Nosotros no sabemos cómo ingirió esa cosa, no sabemos cómo pasó".

"Cuando sus hijos les dicen algo, créanles. Créanles como yo le creí a mi hija. Créanles porque sí pasa eso", concluyó la mujer.

Desde la institución negaron que existiera este escenario de acoso. Bárbara López, directora de la escuela, expresó en declaraciones radiales que "este año yo hablé una vez con la madre y no me planteó el tema. Ella se acercó tres veces a la institución en este 2022".

La docente aseguró que "nosotros no hemos detectado drogas en la escuela. Pero sí por ahí exalumnos, donde el establecimiento hizo el nexo con las autoridades correspondiente y se consiguió internación para estos exalumnos. De que hay casos aislados, claro que habrá; dentro de la institución no".

"Todos los casos son tratados, se atiende a los padres. Yo mismo me encargo de atenderlos, se dialoga y se labra el acta respectiva. Todos son tratados, no hay nada que queda librado al azar", expuso la directora.