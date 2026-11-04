Cottolengo Don Orione: "Que el Papa detenga la mirada en las personas con discapacidad es un signo de esperanza"

La comunidad de Claypole se prepara para la histórica visita del Sumo Pontífice entre la devoción, los preparativos del evento y los firmes reclamos al Gobierno.

En medio de un clima de emoción y devoción, la comunidad del Cottolengo Don Orione de Claypole ultima los detalles para la visita de León XIV . El líder de la Iglesia Católica estará en Argentina desde el 8 al 11 de noviembre, con actividad en la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

“Estamos trabajando muchísimo en ensayos, reuniones y coordinación porque son muchos detalles a tener en cuenta. Todos estamos muy ansiosos y entusiasmados” , remarcaron desde la organización a C5N. En esa línea, destacaron la relevancia del gesto del Sumo Pontífice hacia la comunidad: “Que el Papa detenga su mirada en estas personas, en los residentes, en las personas con discapacidad y en los trabajadores, es un signo de esperanza, de valoración y de amor por los más vulnerables de nuestra sociedad” .

La institución que contiene a 1000 personas , entre residentes, trabajadores y familiares , trabaja contrarreloj en la organización del evento que combina la fe, la contención y la visibilidad de un colectivo históricamente postergado. La recorrida del Santo Padre por el lugar que es sinónimo de la atención de las personas con discapacidad , se contrapone con las políticas de Javier Milei quien precarizó el acceso a la salud, vulnerando los derechos consagrados y reduciendo los ingresos para los medicamentos que son fundamentales para su día a día.

Aunque la recorrida tendrá un carácter privado dentro del predio -donde el Papa rezará ante la reliquia del Corazón de Don Orione, recorrerá el hogar y escuchará testimonios junto a la presentación del coro inclusivo-, el Obispado de Lomas de Zamora y el municipio de Almirante Brown, organizaron una vigilia festiva en el Parque Don Orione con pantallas gigantes para que los fieles puedan seguir lo que pase desde las inmediaciones de la avenida Lacaze donde está ubicado el Cottolengo.

En cuanto al sentido político y social del encuentro, desde el hogar remarcaron la trascendencia del mensaje: " No esperamos un mensaje político para nada, pero hablar desde la Humanidad, la dignidad de la persona y el Amor, ya es político y social” .

Las autoridades convocan a una campaña de ayuda comunitaria para sostener sus servicios esenciales. C5N

Sin medicamentos y en litigio: el drama de las personas con discapacidad

Más allá de la visita papal, la realidad del Cottolengo Don Orione de Claypole atraviesa una compleja situación socioeconómica y judicial. En este punto, el director del Servicio de Discapacidad del establecimiento, Fernando Montero, advirtió a C5N sobre la falta de suministros básicos.

"Siguen sin entregar la medicación y estamos en litigio”, aseguró el profesional al describir el contexto en el que se encuentra la institución. A pesar de que el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof y el municipio local, a cargo del intendente interino Juan José Fabiani, aportaron recursos, logísticas y mejoras urbanas en los alrededores, el reclamo por las prestaciones de salud sigue vigente porque los fondos siguen sin liberarse.

"Tenemos muchas expectativas de que se salde la deuda con las personas con discapacidad, en sentido amplio. Se tiene que aprobar urgente la ley en el Senado y después lograr que se cumpla efectivamente, ya que en diciembre vence la ley de emergencia y por la nueva normativa no hay prórroga; de ahí proviene nuestro apremio”, concluyó el directivo.

Este miércoles, el Senado avanza en el debate de la nueva Ley de Discapacidad, que ya cuenta con una amplia aprobación en la Cámara de Diputados, con la expectativa de obtener dictamen favorable. En paralelo, el colectivo de personas con discapacidad presiona para que la norma sea sancionada definitivamente antes del cierre de las sesiones ordinarias, fijado para el 30 de noviembre, y exige al Gobierno la eliminación de los artículos del Presupuesto 2027 que contemplan recortes para el sector.

Redes sociales

¿Quién fue San Luis Orione, el apóstol de la caridad?

León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione marcado por la figura de San Luis Orione, un sacerdote católico italiano y fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia y de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Su misión de vida estuvo orientada al amparo de los más vulnerables, los huérfanos, los ancianos y las personas con discapacidad.

Don Orione concibió los "Pequeños Cottolengos" como hogares de acogida e inclusión para quienes padecían la máxima exclusión social. Su vínculo con la Argentina se consolidó entre 1934 y 1937, período en el que fundó diversas obras de caridad en el país, destacándose el predio de Claypole, lugar donde hoy reposa como reliquia su corazón. Fue beatificado en 1980 y canonizado por Juan Pablo II el 16 de mayo de 2004, es recordado universalmente como un gran referente de la entrega hacia los necesitados.

Que el Papa elija estar en el Cottolengo de Claypole deja una enseñanza muy clara para estos tiempos: demuestra que el valor de una persona no depende de lo que la sociedad exige o considera "útil", sino del respeto incondicional hacia la vida y el cuidado de los más vulnerables. “No esperamos un mensaje político para nada, pero hablar desde la Humanidad, la dignidad de la persona y el Amor, ya es político social”, remarcaron a C5N desde la institución.