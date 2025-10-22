22 de octubre de 2025 Inicio
Mendoza: condenaron a Julieta Silva a 9 meses de prisión por violencia contra su marido

La Justicia de esa provincia resolvió que la mujer, que también había sido declarada culpable por atropellar y asesinar a su novio rugbier, cumpla la pena tras una denuncia de su esposo.

Julieta Silva fue condenada por la Justicia.

La Justicia de Mendoza condenó a nueve meses de prisión domiciliaria a Julieta Silva luego de golpear a su marido, Lucas Giménez. Se trata de la mujer que también había recibido una pena de 3 años y 9 meses de cárcel por atropellar y asesinar a su novio rugbier, Genaro Fortunato, en 2017.

Silva se declaró culpable del delito de lesiones leves, por lo que el juez Claudio Gil, en línea con el fiscal Fabricio Sidoti, indicó que cumplirá la pena con prisión domiciliaria. El hecho se produjo el 24 de julio, cuando fue detenida acusada de lesiones agravadas por el vínculo.

Según la denuncia, que Giménez radicó en una comisaría local, Silva lo habría agredido verbalmente y amenazado con un cuchillo durante una fuerte discusión, en la que también amenazó a su hija.

Julieta Silva junto a Lucas Giménez.

En este marco, las autoridades advirtieron las lesiones y resolvieron una prohibición de acercamiento. El juez la declaró reincidente y la sobreseyó en otros tres delitos por los que había sido imputada: privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial.

"No fue más que una discusión. Esto con el tiempo se va a arreglar, lo que está pesando acá es mi nombre", había afirmado la mujer en declaraciones a la prensa.

En tanto, una expareja de Giménez había acusado a la mujer por amenazas, ya que afirmó que Silva le advirtió: "Yo te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Las voy a dejar en la calle". En tal sentido, la Fiscalía señaló que la mujer desobedeció debido a que se contactó nuevamente con el hombre y su hija.

El crimen de Genaro Fortunato, la causa que llevó a la cárcel a Julieta Silva

Julieta Silva fue condenada en septiembre de 2018 a tres años y nueve meses de prisión por el delito de homicidio culposo agravado. El fallo se dio luego de que la Justicia determinara que, en 2017, atropelló y mató con su auto a Genaro Fortunato, su entonces pareja, a la salida de un boliche en San Rafael.

Según la reconstrucción judicial, Silva pasó por encima del joven rugbier con su vehículo en un episodio marcado por una fuerte discusión previa. La defensa alegó que no lo había visto tirado en la calle debido a la oscuridad y la lluvia. Sin embargo, el tribunal consideró que había existido negligencia y descartó la intención directa de matar.

