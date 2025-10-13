13 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Mendoza

La provincia definirá sus representantes con múltiples listas que muestran la pluralidad de fuerzas y corrientes políticas.

Por
Candidatos mendocinos: todas las listas nacionales y provinciales confirmadas para las elecciones 2025.

A pocos meses de los comicios, Mendoza se alista para renovar su representación en la Cámara de Diputados de la Nación, con cinco de las 10 bancas en juego. La contienda incluye además 24 escaños provinciales en Diputados y 19 en el Senado, mientras que algunos departamentos posponen la elección municipal para 2026.

a contienda del 26 de octubre definirá la renovación de bancas y el equilibrio político en la provincia.
Las principales fuerzas presentan candidatos nacionales y provinciales que buscan consolidar sus espacios en la política mendocina. Entre las nóminas más destacadas figuran Cambia Mendoza + La Libertad Avanza, con Luis Petri como cabeza de lista, y Fuerza Justicialista Mendoza, que apuesta a la unidad del peronismo local. Otras alianzas incluyen Provincias Unidas, Frente Verde, Frente Demócrata Libertario, Protectora, FIT-U y el Partido de los Jubilados.

El escenario electoral refleja diversidad de fuerzas, alianzas estratégicas y renovación política, con candidatos que combinan trayectoria y nuevas incorporaciones en un marco de competencia provincial y nacional.

Luis Petri
Luis Petri encabeza la lista nacional de Cambia Mendoza, consolidando su protagonismo en la renovación de bancas en la Cámara de Diputados.

Cambia Mendoza + La Libertad Avanza

Candidatos nacionales: Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez.

Primer Distrito

  • Senadores: Patricia Sánchez (UCR), Lucas Fosco (LLA)
  • Diputados: Julián Sadoschi (UCR), María Inés Ramos (LLA)

Segundo Distrito

  • Senadores: Néstor Majul (UCR), Alejandra Carina Gómez (LLA)
  • Diputados: Griselda Petri (UCR), Pablo Castro (LLA)

Tercer Distrito

  • Senadores: Martín Kerchner (UCR), Macarena Soledad D’Ambrogio (LLA)
  • Diputados: Melisa Malanca (UCR), Carlos Federico Palazzo (LLA)

Cuarto Distrito

  • Senadores: Leonardo Yapur (UCR), María Carolina Loparco (LLA)
  • Diputados: Alejandra Torti (UCR), Nicolás de Pedro Buttini (LLA)

Fuerza Justicialista Mendoza

Candidatos nacionales: Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato.

Primer Distrito

  • Senadores: Adriana Cano, Gustavo Valls
  • Diputados: Lucas Ilardo, Lidia Quintana

Segundo Distrito

  • Senadores: Luis Novillo, María Luz Llorens
  • Diputados: Matías Montes, Juana Moreno

Tercer Distrito

  • Senadores: Omar Parisi, Alejandra Pantas
  • Diputados: Julio Villafañe, Valeria Encinas

Cuarto Distrito

  • Senadores: Pedro Serra, Liliana Paponet
  • Diputados: Gustavo Perret, Alejandra Barro

Provincias Unidas

Candidatos nacionales: Jorge Difonso, Flavia Manoni y Jorge Palero.

Primer Distrito

  • Diputados: Roberto Righi (Hacemos), Andrea Fernández
  • Senadores: Federico Ábalos (PRO), Claudia Iturbe

Segundo Distrito

  • Diputados: Gerardo Santarelli (Partido Socialista), Lorena Ripari
  • Senadores: Daniel Disero (Mesa Gremial), Erika Gitto

Tercer Distrito

  • Diputados: Laura Balsells Miró (PRO), Osvaldo Valdez
  • Senadores: Vanessa Riera (Radicales por el Futuro), Claudio Laciar

Cuarto Distrito

  • Diputados: Gustavo Majstruk (Hacemos), Belén Pamela Gain
  • Senadores: Mónica Bielli (PRO de San Rafael), Fabián Pérez

Frente Verde

Candidatos nacionales: Mario Vadillo, Belén Bobba y Dugar Chappel.

Primer Distrito

  • Diputados: Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Anabel Herensperger
  • Senadores: Ricardo García (Partido Verde), Flavia Pasqualetti

Segundo Distrito

  • Diputados: Alejandro Verón (Libres del Sur), Marina Jesica Molina
  • Senadores: Manuel Verdaguer (Partido Verde), Analía Pallero

Tercer Distrito

  • Diputados: Florencia Galvani (Partido Verde), Emir Laurel
  • Senadores: Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), María Cecilia Lucero

Cuarto Distrito

  • Diputados: Martín Palma (Reconstruyendo Malargüe), Mariana Sosa
  • Senadores: Fabiola Carrión (Partido Verde), Hugo Fernández

Frente Demócrata Libertario

Candidatos nacionales: Gabriel Sottile, Mariel Maestri y Gastón Pescarmona.

Primer Distrito

  • Diputados: Catalina Garay Lira (PL)
  • Senadores: Pedro García Espetxe (PD)

Segundo Distrito

  • Diputados: Fabián Bello (PD)
  • Senadores: Damián Córdoba (PL)

Tercer Distrito

  • Diputados: Hugo Gottardini (PD)
  • Senadores: Cristian Cuatrocchi (PL)

Cuarto Distrito

  • Diputados: Martín Marcianesi (PD)
  • Senadores: Carlos Lagos (PL)

Protectora

Candidatos nacionales: Carolina Jacky y Sebastián Zelada.

Primer Distrito

  • Diputados: José Luis Ramón, Lucía Ramos
  • Senadores: Daniel Orozco, Cecilia Pérez

Segundo Distrito

  • Diputados: Moises Nasiff, Ernestina Varela
  • Senadores: Mario Prospitti, Stela Arrieta

Tercer Distrito

  • Diputados: Alberto Pont, Nancy Peralta
  • Senadores: Pablo Cazabán, Luciana Arenas

Cuarto Distrito

  • Diputados: Alec Juliao, María Fernanda Lucero
  • Senadores: Jolanta Lucero, Mateo Mata

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

Candidatos nacionales: Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández y María Marta Bernabeu.

Primer Distrito

  • Diputados: Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito (PTS)
  • Senadores: Marcia Marianetti, Sergio Morán (MST)

Segundo Distrito

  • Diputados: Tupac Coletti Roumec (PTS), Daniela Luna (MST)
  • Senadores: Martín Rodríguez (PO), Verónica Paiz (PTS)

Tercer Distrito

  • Diputados: Cecilia Soria (PTS), Ramiro Gorigoitia (MST)
  • Senadores: Rafael Sosa (MST), Marina Quiroga (PTS)

Cuarto Distrito

  • Diputados: Lihuen Albornoz Antúnez (PTS), Edgard Sotorres (MST)
  • Senadores: Hernán Pujol (PTS), María Justina Correa (MST)
Elecciones Mendoza
Mendoza elegirá cinco diputados nacionales y pondrá en juego 24 bancas en la Legislatura provincial, además de 19 escaños en el Senado local.

Partido de los Jubilados

Candidatos nacionales: Isabel Grosso y Carlos Zalazar.

Primer Distrito

  • Diputados: Carlos Zalazar, Elizabeth Rojas
  • Senadores: Bruno Oropel, Romina Estefanía Venegas Tolosa

Segundo Distrito

  • Diputados: María Isabel Grosso, Salvador Buenasorte
  • Senadores: Juan Pablo Baro, Lorena Pereyra

Tercer Distrito

  • Diputados: Daniel Óscar Sieli, Mónica Requelme
  • Senadores: Carlos Samudio, Adriana Calderón

Cuarto Distrito

  • Diputados: Laura Carrasco Yunes, Daniel Alejandro Barcudi
  • Senadores: Luis Ghisleni, Sofía Benegas
