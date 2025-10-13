Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Mendoza

A pocos meses de los comicios, Mendoza se alista para renovar su representación en la Cámara de Diputados de la Nación, con cinco de las 10 bancas en juego. La contienda incluye además 24 escaños provinciales en Diputados y 19 en el Senado, mientras que algunos departamentos posponen la elección municipal para 2026.
Las principales fuerzas presentan candidatos nacionales y provinciales que buscan consolidar sus espacios en la política mendocina. Entre las nóminas más destacadas figuran Cambia Mendoza + La Libertad Avanza, con Luis Petri como cabeza de lista, y Fuerza Justicialista Mendoza, que apuesta a la unidad del peronismo local. Otras alianzas incluyen Provincias Unidas, Frente Verde, Frente Demócrata Libertario, Protectora, FIT-U y el Partido de los Jubilados.
El escenario electoral refleja diversidad de fuerzas, alianzas estratégicas y renovación política, con candidatos que combinan trayectoria y nuevas incorporaciones en un marco de competencia provincial y nacional.
Cambia Mendoza + La Libertad Avanza
Candidatos nacionales: Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez.
Primer Distrito
- Senadores: Patricia Sánchez (UCR), Lucas Fosco (LLA)
- Diputados: Julián Sadoschi (UCR), María Inés Ramos (LLA)
Segundo Distrito
- Senadores: Néstor Majul (UCR), Alejandra Carina Gómez (LLA)
- Diputados: Griselda Petri (UCR), Pablo Castro (LLA)
Tercer Distrito
- Senadores: Martín Kerchner (UCR), Macarena Soledad D’Ambrogio (LLA)
- Diputados: Melisa Malanca (UCR), Carlos Federico Palazzo (LLA)
Cuarto Distrito
- Senadores: Leonardo Yapur (UCR), María Carolina Loparco (LLA)
- Diputados: Alejandra Torti (UCR), Nicolás de Pedro Buttini (LLA)
Fuerza Justicialista Mendoza
Candidatos nacionales: Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato.
Primer Distrito
- Senadores: Adriana Cano, Gustavo Valls
- Diputados: Lucas Ilardo, Lidia Quintana
Segundo Distrito
- Senadores: Luis Novillo, María Luz Llorens
- Diputados: Matías Montes, Juana Moreno
Tercer Distrito
- Senadores: Omar Parisi, Alejandra Pantas
- Diputados: Julio Villafañe, Valeria Encinas
Cuarto Distrito
- Senadores: Pedro Serra, Liliana Paponet
- Diputados: Gustavo Perret, Alejandra Barro
Provincias Unidas
Candidatos nacionales: Jorge Difonso, Flavia Manoni y Jorge Palero.
Primer Distrito
- Diputados: Roberto Righi (Hacemos), Andrea Fernández
- Senadores: Federico Ábalos (PRO), Claudia Iturbe
Segundo Distrito
- Diputados: Gerardo Santarelli (Partido Socialista), Lorena Ripari
- Senadores: Daniel Disero (Mesa Gremial), Erika Gitto
Tercer Distrito
- Diputados: Laura Balsells Miró (PRO), Osvaldo Valdez
- Senadores: Vanessa Riera (Radicales por el Futuro), Claudio Laciar
Cuarto Distrito
- Diputados: Gustavo Majstruk (Hacemos), Belén Pamela Gain
- Senadores: Mónica Bielli (PRO de San Rafael), Fabián Pérez
Frente Verde
Candidatos nacionales: Mario Vadillo, Belén Bobba y Dugar Chappel.
Primer Distrito
- Diputados: Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Anabel Herensperger
- Senadores: Ricardo García (Partido Verde), Flavia Pasqualetti
Segundo Distrito
- Diputados: Alejandro Verón (Libres del Sur), Marina Jesica Molina
- Senadores: Manuel Verdaguer (Partido Verde), Analía Pallero
Tercer Distrito
- Diputados: Florencia Galvani (Partido Verde), Emir Laurel
- Senadores: Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), María Cecilia Lucero
Cuarto Distrito
- Diputados: Martín Palma (Reconstruyendo Malargüe), Mariana Sosa
- Senadores: Fabiola Carrión (Partido Verde), Hugo Fernández
Frente Demócrata Libertario
Candidatos nacionales: Gabriel Sottile, Mariel Maestri y Gastón Pescarmona.
Primer Distrito
- Diputados: Catalina Garay Lira (PL)
- Senadores: Pedro García Espetxe (PD)
Segundo Distrito
- Diputados: Fabián Bello (PD)
- Senadores: Damián Córdoba (PL)
Tercer Distrito
- Diputados: Hugo Gottardini (PD)
- Senadores: Cristian Cuatrocchi (PL)
Cuarto Distrito
- Diputados: Martín Marcianesi (PD)
- Senadores: Carlos Lagos (PL)
Protectora
Candidatos nacionales: Carolina Jacky y Sebastián Zelada.
Primer Distrito
- Diputados: José Luis Ramón, Lucía Ramos
- Senadores: Daniel Orozco, Cecilia Pérez
Segundo Distrito
- Diputados: Moises Nasiff, Ernestina Varela
- Senadores: Mario Prospitti, Stela Arrieta
Tercer Distrito
- Diputados: Alberto Pont, Nancy Peralta
- Senadores: Pablo Cazabán, Luciana Arenas
Cuarto Distrito
- Diputados: Alec Juliao, María Fernanda Lucero
- Senadores: Jolanta Lucero, Mateo Mata
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)
Candidatos nacionales: Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández y María Marta Bernabeu.
Primer Distrito
- Diputados: Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito (PTS)
- Senadores: Marcia Marianetti, Sergio Morán (MST)
Segundo Distrito
- Diputados: Tupac Coletti Roumec (PTS), Daniela Luna (MST)
- Senadores: Martín Rodríguez (PO), Verónica Paiz (PTS)
Tercer Distrito
- Diputados: Cecilia Soria (PTS), Ramiro Gorigoitia (MST)
- Senadores: Rafael Sosa (MST), Marina Quiroga (PTS)
Cuarto Distrito
- Diputados: Lihuen Albornoz Antúnez (PTS), Edgard Sotorres (MST)
- Senadores: Hernán Pujol (PTS), María Justina Correa (MST)
Elecciones Mendoza
Mendoza elegirá cinco diputados nacionales y pondrá en juego 24 bancas en la Legislatura provincial, además de 19 escaños en el Senado local.
Partido de los Jubilados
Candidatos nacionales: Isabel Grosso y Carlos Zalazar.
Primer Distrito
- Diputados: Carlos Zalazar, Elizabeth Rojas
- Senadores: Bruno Oropel, Romina Estefanía Venegas Tolosa
Segundo Distrito
- Diputados: María Isabel Grosso, Salvador Buenasorte
- Senadores: Juan Pablo Baro, Lorena Pereyra
Tercer Distrito
- Diputados: Daniel Óscar Sieli, Mónica Requelme
- Senadores: Carlos Samudio, Adriana Calderón
Cuarto Distrito
- Diputados: Laura Carrasco Yunes, Daniel Alejandro Barcudi
- Senadores: Luis Ghisleni, Sofía Benegas