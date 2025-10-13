Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores por Mendoza La provincia definirá sus representantes con múltiples listas que muestran la pluralidad de fuerzas y corrientes políticas. Por







Candidatos mendocinos: todas las listas nacionales y provinciales confirmadas para las elecciones 2025.

A pocos meses de los comicios, Mendoza se alista para renovar su representación en la Cámara de Diputados de la Nación, con cinco de las 10 bancas en juego. La contienda incluye además 24 escaños provinciales en Diputados y 19 en el Senado, mientras que algunos departamentos posponen la elección municipal para 2026.

Las principales fuerzas presentan candidatos nacionales y provinciales que buscan consolidar sus espacios en la política mendocina. Entre las nóminas más destacadas figuran Cambia Mendoza + La Libertad Avanza, con Luis Petri como cabeza de lista, y Fuerza Justicialista Mendoza, que apuesta a la unidad del peronismo local. Otras alianzas incluyen Provincias Unidas, Frente Verde, Frente Demócrata Libertario, Protectora, FIT-U y el Partido de los Jubilados.

El escenario electoral refleja diversidad de fuerzas, alianzas estratégicas y renovación política, con candidatos que combinan trayectoria y nuevas incorporaciones en un marco de competencia provincial y nacional.

Luis Petri Luis Petri encabeza la lista nacional de Cambia Mendoza, consolidando su protagonismo en la renovación de bancas en la Cámara de Diputados. Redes oficiales

Cambia Mendoza + La Libertad Avanza Candidatos nacionales: Luis Petri, Pamela Verasay y Álvaro Martínez.

Primer Distrito Senadores: Patricia Sánchez (UCR), Lucas Fosco (LLA)

Diputados: Julián Sadoschi (UCR), María Inés Ramos (LLA) Segundo Distrito Senadores: Néstor Majul (UCR), Alejandra Carina Gómez (LLA)

Diputados: Griselda Petri (UCR), Pablo Castro (LLA) Tercer Distrito Senadores: Martín Kerchner (UCR), Macarena Soledad D’Ambrogio (LLA)

Diputados: Melisa Malanca (UCR), Carlos Federico Palazzo (LLA) Cuarto Distrito Senadores: Leonardo Yapur (UCR), María Carolina Loparco (LLA)

Diputados: Alejandra Torti (UCR), Nicolás de Pedro Buttini (LLA) Fuerza Justicialista Mendoza Candidatos nacionales: Emir Félix, Marisa Uceda y Matías Stevanato. Primer Distrito Senadores: Adriana Cano, Gustavo Valls

Diputados: Lucas Ilardo, Lidia Quintana Segundo Distrito Senadores: Luis Novillo, María Luz Llorens

Diputados: Matías Montes, Juana Moreno Tercer Distrito Senadores: Omar Parisi, Alejandra Pantas

Diputados: Julio Villafañe, Valeria Encinas Cuarto Distrito Senadores: Pedro Serra, Liliana Paponet

Diputados: Gustavo Perret, Alejandra Barro Provincias Unidas Candidatos nacionales: Jorge Difonso, Flavia Manoni y Jorge Palero. Primer Distrito Diputados: Roberto Righi (Hacemos), Andrea Fernández

Senadores: Federico Ábalos (PRO), Claudia Iturbe Segundo Distrito Diputados: Gerardo Santarelli (Partido Socialista), Lorena Ripari

Senadores: Daniel Disero (Mesa Gremial), Erika Gitto Tercer Distrito Diputados: Laura Balsells Miró (PRO), Osvaldo Valdez

Senadores: Vanessa Riera (Radicales por el Futuro), Claudio Laciar Cuarto Distrito Diputados: Gustavo Majstruk (Hacemos), Belén Pamela Gain

Senadores: Mónica Bielli (PRO de San Rafael), Fabián Pérez Frente Verde Candidatos nacionales: Mario Vadillo, Belén Bobba y Dugar Chappel. Primer Distrito Diputados: Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), Anabel Herensperger

Senadores: Ricardo García (Partido Verde), Flavia Pasqualetti Segundo Distrito Diputados: Alejandro Verón (Libres del Sur), Marina Jesica Molina

Senadores: Manuel Verdaguer (Partido Verde), Analía Pallero Tercer Distrito Diputados: Florencia Galvani (Partido Verde), Emir Laurel

Senadores: Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), María Cecilia Lucero Cuarto Distrito Diputados: Martín Palma (Reconstruyendo Malargüe), Mariana Sosa

Senadores: Fabiola Carrión (Partido Verde), Hugo Fernández Frente Demócrata Libertario Candidatos nacionales: Gabriel Sottile, Mariel Maestri y Gastón Pescarmona. Primer Distrito Diputados: Catalina Garay Lira (PL)

Senadores: Pedro García Espetxe (PD) Segundo Distrito Diputados: Fabián Bello (PD)

Senadores: Damián Córdoba (PL) Tercer Distrito Diputados: Hugo Gottardini (PD)

Senadores: Cristian Cuatrocchi (PL) Cuarto Distrito Diputados: Martín Marcianesi (PD)

Senadores: Carlos Lagos (PL) Protectora Candidatos nacionales: Carolina Jacky y Sebastián Zelada. Primer Distrito Diputados: José Luis Ramón, Lucía Ramos

Senadores: Daniel Orozco, Cecilia Pérez Segundo Distrito Diputados: Moises Nasiff, Ernestina Varela

Senadores: Mario Prospitti, Stela Arrieta Tercer Distrito Diputados: Alberto Pont, Nancy Peralta

Senadores: Pablo Cazabán, Luciana Arenas Cuarto Distrito Diputados: Alec Juliao, María Fernanda Lucero

Senadores: Jolanta Lucero, Mateo Mata Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) Candidatos nacionales: Micaela Blanco Minoli, Nicolás Fernández y María Marta Bernabeu. Primer Distrito Diputados: Lautaro Jiménez, Noelia Barbeito (PTS)

Senadores: Marcia Marianetti, Sergio Morán (MST) Segundo Distrito Diputados: Tupac Coletti Roumec (PTS), Daniela Luna (MST)

Senadores: Martín Rodríguez (PO), Verónica Paiz (PTS) Tercer Distrito Diputados: Cecilia Soria (PTS), Ramiro Gorigoitia (MST)

Senadores: Rafael Sosa (MST), Marina Quiroga (PTS) Cuarto Distrito Diputados: Lihuen Albornoz Antúnez (PTS), Edgard Sotorres (MST)

Senadores: Hernán Pujol (PTS), María Justina Correa (MST) Elecciones Mendoza Mendoza elegirá cinco diputados nacionales y pondrá en juego 24 bancas en la Legislatura provincial, además de 19 escaños en el Senado local. Partido de los Jubilados Candidatos nacionales: Isabel Grosso y Carlos Zalazar. Primer Distrito Diputados: Carlos Zalazar, Elizabeth Rojas

Senadores: Bruno Oropel, Romina Estefanía Venegas Tolosa Segundo Distrito Diputados: María Isabel Grosso, Salvador Buenasorte

Senadores: Juan Pablo Baro, Lorena Pereyra Tercer Distrito Diputados: Daniel Óscar Sieli, Mónica Requelme

Senadores: Carlos Samudio, Adriana Calderón Cuarto Distrito Diputados: Laura Carrasco Yunes, Daniel Alejandro Barcudi

Senadores: Luis Ghisleni, Sofía Benegas