Mendoza: asesinó a un amigo de su exesposa porque lo confundió con su amante

De acuerdo con los relatos, el hombre escapó rápidamente en un automóvil rojo y no se supo nada más de él. Se encuentra prófugo y la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, ya libró el pedido de captura nacional.

En cuanto al hombre herido, como la bala le había ingresado por el sector superior del cuello, le provocó serios daños en el esófago y las cervicales, generando lesiones medulares de alto riesgo. Luego de una semana de pura agonía, el domingo murió.

"Del asesino no se sabe nada. Ese está prófugo y él no tenía nada que ver. Quiero que quede claro que no era el amante ni tampoco era ladrón. Era amigo de la mujer, se conocieron en un retiro", contó la madre a C5N.