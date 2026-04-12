12 de abril de 2026 Inicio
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Desmantelan un enorme invernadero de marihuana un country de Bariloche

El lugar contaba con sistemas específicos de iluminación, resguardo, ventilación y secado. Efectivos de Gendarmería incautaron más de 28 kilos de plantas en distintos procesos de elaboración. Ocho personas quedaron vinculadas a una causa federal.

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El lugar contaba con sistemas específicos de iluminación

El lugar contaba con sistemas específicos de iluminación, resguardo, ventilación y secado.

Gendarmería Nacional desmanteló un invernadero "indoor" de marihuana en el exclusivo barrio privado Valle Escondido. El operativo consistió en seis allanamientos simultáneos que permitieron el secuestro de más de 28 kilos de plantas en distintos procesos de elaboración.

Bárbara Rocío Granado Schonholz.
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La investigación de la Unidad de Delitos Complejos comenzó en enero y demandó tres meses de tareas de campo y análisis. Tras las constataciones pertinentes, la justicia autorizó el ingreso a la propiedad ubicada en el kilómetro 16 de la avenida Bustillo, donde funcionaba el centro de producción.

En el primer domicilio, los efectivos detectaron una estructura profesional dedicada al desarrollo masivo del estupefaciente. El lugar contaba con sistemas específicos de iluminación, resguardo, ventilación y secado para garantizar el crecimiento constante de la plantación bajo techo.

Como saldo de los registros, la fuerza federal incautó un total de 28,8 kilos de marihuana y 275 semillas. Además, los uniformados retiraron del predio balanzas de precisión, teléfonos celulares, una computadora y dispositivos de almacenamiento externo con información relevante para la causa.

BARILOCHE MARIHUANA INDOOR

La Unidad Fiscal Federal de Bariloche dispuso que ocho personas permanezcan supeditadas al proceso penal por presunta comercialización y cultivo de sustancias ilícitas. Todos los involucrados enfrentan cargos bajo la ley de estupefacientes en el marco de la investigación judicial.

El Juzgado Federal ordenó el secuestro definitivo de la droga y de los elementos tecnológicos hallados en los inmuebles. El procedimiento ratifica la presencia de estructuras de producción sofisticadas en zonas residenciales de baja densidad poblacional en la región andina.

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