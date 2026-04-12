Un camión de bomberos que se dirigía a apagar un incendio chocó a una moto en la que viajaba un policía de la Ciudad El motociclista, perteneciente a las fuerzas de seguridad porteñas, fue trasladada al Hospital Ramos Mejía con golpes, aunque estaría fuera de peligro. Por + Seguir en







El fuerte impacto fue en la intecepción de Av. Belgrano y

Un impresionante choque se vivió durante la mañana de este domingo en el barrio porteño de Balvanera tras el fuerte impacto de un camión de bomberos contra una moto.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de las 6:30 en la intersección de Avenida Belgrano y Alberti cuando el autobomba se desplazaba para apagar un incendio, pero terminó impactando contra la motocicleta.

Tras el impacto, la moto terminó sobre la vereda, casi incrustándose dentro de un local que estaba en la esquina, y su conductor, perteneciente a la Policía de la Ciudad, que estaba yendo a tomar servicio, fue trasladado hasta el Hospital Ramos Mejía.

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Choque entre un camión de bomberos y una moto



Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/96TSaKVOwG — C5N (@C5N) April 12, 2026 En el lugar trabajó el SAME que atendió al herido, quien estaba consciente con algunos golpes en su abdomen, aunque presuntamente fuera de peligro. Su estado sería reservado.

Ahora se investigan las causas del choque con las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio que fueron colocadas aproximadamente 20 días de las cuales podrá determinar rápidamente cómo se dio el caso.

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo las pericias en la zona donde en la calzada quedaron registradas las frenadas del autobomba, que iba con la sirena prendida, pasó en semáforo en rojo y circulaba sobre la avenida.