Se adelantó la tormenta de Santa Rosa: a qué hora deja de llover en Buenos Aires Este jueves será una jornada marcada por la humedad y la inestabilidad durante varias horas. A pesar del mal tiempo, las temperaturas serán agradables, trepando hasta los 18 grados. ¿Cómo estará el tiempo el fin de semana? Por Agregar C5N en









Las lluvias se mantendrán durante la jornada del jueves 27 de agosto. Télam

La tormenta de Santa Rosa se adelantó y durante las primeras horas de la mañana de la jornada del jueves 27 de agosto se registraron fuertes lluvias en Buenos Aires. El día estará marcado por la inestabilidad y los chaparrones pero la temperatura acompañará con máximas cercanas a los 18 grados.

"Va a ser una jornada con fuertes vientos en la Patagonia, no con la misma intensidad de ayer. En el estuario del Río de la Plata con precipitaciones, una mañana donde estamos expuestos de manera intermitente a que las tormentas se vayan intercalando durante todo el día", informó el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N.

La jornada no será fría sino con la humedad y el incremento de las temperaturas, la máxima trepará los 18 grados, en esa línea Diego Angeli sentenció que "empezaron las tardes templadas" a partir de esta semana de cara a las últimas semanas que quedan de invierno. Durante la tarde, tarde noche las condiciones se mantendrán estables sin lluvias aisladas ni chaparrones.

Pronóstico extendido para CABA, compartido por el SMN. Alerta meteorológica por viento y lluvias: las localidades afectadas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento zonda para las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Mientras que para Chubut rige un aviso por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En el caso de la zona cordillerana de Chubut, Río Negro y Neuquén serán afectadas por lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve. 26 AGO | El ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte, influenciado especialmente por la circulación del anticiclón del océano Atlántico, provocará un ascenso de las temperaturas en el norte argentino hasta el viernes inclusive pic.twitter.com/R5bSRPWI7M — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 26, 2026