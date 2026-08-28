¿Vuelve a llover? Tras la tormenta de granizo y vientos fuertes continúa activa la alerta meteorológica

Provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se vieron afectadas por un temporal que generó destrozos. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el mal tiempo se mantendrá para los próximos días. ¿Cómo estará en Buenos Aires?

Tras el temporal que afectó Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta por tormentas y viento para varias localidades de Argentina . En paralelo las temperaturas irán en aumento de cara al fin de semana con máximas cercanas a los 20 grados.

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En el caso de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Corrientes están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente . Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que, para Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy , será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h.

El viernes 28 comienza con presencia de neblina matutina y una temperatura de 9 grados. Con el correr de la tarde, la máxima alcanzará los 17 grados bajo un cielo parcialmente nublado, con una probabilidad casi nula de precipitaciones (0 a 10% en la madrugada y 0% el resto del día).

Para el sábado 29 , las marcas oscilarán entre los 8 de mínima por la mañana y los 18 grados de máxima durante la tarde, prevaleciendo condiciones de cielo algo a parcialmente nublado. El domingo 30 dará paso a una tarde aún más templada, donde la temperatura trepará hasta los 19 , partiendo de una mínima de 9 grados y manteniéndose el buen tiempo en toda la Capital Federal.

Fuerte temporal en Córdoba y Santa Fe: granizo y ráfagas destruyeron techos y tumbaron árboles

Un fuerte temporal con granizo y ráfagas huracanadas golpeó este jueves a Santa Fe y Córdoba, dejando techos volados, árboles caídos y viviendas dañadas especialmente en Las Rosas. Aunque no se registraron heridos graves, Defensa Civil activó protocolos de emergencia y bomberos voluntarios trabajan en la zona. El fenómeno, vinculado a la tradicional “Tormenta de Santa Rosa”, avanza hacia el noreste y mantiene bajo alerta a Misiones y otras provincias.

Una antesala de la Tormenta de Santa Rosa golpeó al sur de la provincia de Santa Fe y afectó especialmente al departamento de San Gerónimo, ocasionando considerables daños materiales. La situación más crítica se registró en la ciudad de Las Rosas donde los fuertes vientos causaron la voladura de techos, caída de árboles, daños en el cableado urbano y severos cortes en el suministro eléctrico.



Violenta tormenta con ráfagas y granizo destructivo afectó a Las Rosas (Santa Fé). pic.twitter.com/A203NHbOJT — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) August 27, 2026

La tormenta encendió las alarmas de las autoridades municipales y por su parte, el intendente de Las Rosas, Javier Meyer, contó que cerca de las 8:30 el cielo se puso negro y empezó a caer piedra grande con viento fuerte. De inmediato, Policía, Bomberos y equipos de emergencia salieron a despejar calles y asistir a los vecinos.

Aunque una vivienda rural perdió el techo, en el casco urbano no hubo heridos ni daños graves. El temporal también golpeó a Díaz, Clason, Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, donde siguen trabajando para remover escombros y recuperar servicios.

Uno de los puntos más llamativos del temporal fue el impacto del viento zonda sobre unos diez camiones, con incidentes concentrados en las rutas 65 y 178.