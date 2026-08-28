28 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

¿Vuelve a llover? Tras la tormenta de granizo y vientos fuertes continúa activa la alerta meteorológica

Provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se vieron afectadas por un temporal que generó destrozos. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el mal tiempo se mantendrá para los próximos días. ¿Cómo estará en Buenos Aires?

Por
En CABA se espera que suba la temperatura.

En CABA se espera que suba la temperatura.

Ámbito

Tras el temporal que afectó Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta por tormentas y viento para varias localidades de Argentina. En paralelo las temperaturas irán en aumento de cara al fin de semana con máximas cercanas a los 20 grados.

Inundaciones fatales en Nepal: más de 330 muertos.
Te puede interesar:

Inundaciones en Nepal: ya se confirmaron más de 390 muertos y 1400 desaparecidos

En el caso de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Corrientes están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que, para Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h.

Pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El viernes 28 comienza con presencia de neblina matutina y una temperatura de 9 grados. Con el correr de la tarde, la máxima alcanzará los 17 grados bajo un cielo parcialmente nublado, con una probabilidad casi nula de precipitaciones (0 a 10% en la madrugada y 0% el resto del día).

Para el sábado 29, las marcas oscilarán entre los 8 de mínima por la mañana y los 18 grados de máxima durante la tarde, prevaleciendo condiciones de cielo algo a parcialmente nublado. El domingo 30 dará paso a una tarde aún más templada, donde la temperatura trepará hasta los 19 , partiendo de una mínima de 9 grados y manteniéndose el buen tiempo en toda la Capital Federal.

Fuerte temporal en Córdoba y Santa Fe: granizo y ráfagas destruyeron techos y tumbaron árboles

Un fuerte temporal con granizo y ráfagas huracanadas golpeó este jueves a Santa Fe y Córdoba, dejando techos volados, árboles caídos y viviendas dañadas especialmente en Las Rosas. Aunque no se registraron heridos graves, Defensa Civil activó protocolos de emergencia y bomberos voluntarios trabajan en la zona. El fenómeno, vinculado a la tradicional “Tormenta de Santa Rosa”, avanza hacia el noreste y mantiene bajo alerta a Misiones y otras provincias.

Una antesala de la Tormenta de Santa Rosa golpeó al sur de la provincia de Santa Fe y afectó especialmente al departamento de San Gerónimo, ocasionando considerables daños materiales. La situación más crítica se registró en la ciudad de Las Rosas donde los fuertes vientos causaron la voladura de techos, caída de árboles, daños en el cableado urbano y severos cortes en el suministro eléctrico.

La tormenta encendió las alarmas de las autoridades municipales y por su parte, el intendente de Las Rosas, Javier Meyer, contó que cerca de las 8:30 el cielo se puso negro y empezó a caer piedra grande con viento fuerte. De inmediato, Policía, Bomberos y equipos de emergencia salieron a despejar calles y asistir a los vecinos.

Aunque una vivienda rural perdió el techo, en el casco urbano no hubo heridos ni daños graves. El temporal también golpeó a Díaz, Clason, Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, donde siguen trabajando para remover escombros y recuperar servicios.

Uno de los puntos más llamativos del temporal fue el impacto del viento zonda sobre unos diez camiones, con incidentes concentrados en las rutas 65 y 178.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Las Rosas hubo viento muy fuerte y 15 voladuras de techo. 

Fuerte temporal en Córdoba y Santa Fe: granizo y ráfagas destruyeron techos y tumbaron árboles

Las lluvias se mantendrán durante la jornada del jueves 27 de agosto. 

Se adelantó la tormenta de Santa Rosa: a qué hora deja de llover en Buenos Aires

play

Kicillof anunció un plan contra El Niño y criticó al Gobierno: "Puede ser muy grave"

Las ráfagas de viento zonda tiraron árboles y postes de luz en Mendoza.

Impactantes imágenes: el viento Zonda causó destrozos en Mendoza

La NASA detectó con un satélite los cambios que ya genera El Niño en la vida marina. 

La NASA detectó a El Niño y demostró cómo altera la vida marina en los océanos

Las condiciones meteorológicas desmejoran de cara al jueves 27 de agosto. 

Inminente arribo de la tormenta de Santa Rosa: se esperan 24 horas de lluvias fuertes en Buenos Aires

Rating Cero

Tini hablaría pronto sobre el conflicto patrimonial con su padre. 

En medio del escándalo familiar, Tini Stoessel contará su versión del conflicto: "Va a ser en..."

Ricardo Mollo juto a Natalia Oreiro. De espaldas, León Gieco.

Video: despidieron a Ruben Rada cantando y bailando al ritmo de "Muriendo de plena"

Nora Colosimo, sin filtro contra L-Gante.

Nora Colosimo, filosa sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante: "Yo crié a mi hija para..."

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, ¿qué pasará con su casamiento?

Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil: el motivo

Tini Stoessel y la drástica decisión que tomó de cara al tour FUTTTURA.

La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con el tour FUTTTURA en medio del escándalo

Yanina Latorre tajante contra Alejandro Stoessel

Yanina Latorre contó cómo el papá de Tini Stoessel mantenía bajo su control el dinero y fue tajante: "Miserable"

últimas noticias

El dólar cierra la semana por encima de los $1.500

El dólar cierra la semana por encima de los $1.500

Hace 15 minutos
play
Ricardo Barreda, fallecido el 25 de mayo de 2020.

Pandemia, demencia y soledad: así fueron los últimos días del femicida Ricardo Barreda

Hace 24 minutos
El Gobierno busca garantizar que el salario más bajo sea de $1.000.000.

El Consejo del Salario se reúne pera definir nuevas subas del Mínimo, Vital y Móvil

Hace 36 minutos
En CABA se espera que suba la temperatura.

¿Vuelve a llover? Tras la tormenta de granizo y vientos fuertes continúa activa la alerta meteorológica

Hace 47 minutos
Murió Harald V de Noruega.

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años: el trono será para su hijo

Hace 50 minutos