El drama de los comerciantes por la caída de las ventas: "El problema son los ingresos"

La recesión económica y la pérdida del poder adquisitivo impacta de lleno en el entramado social y productivo de la Argentina. Con un consumo retraído y una mora financiera creciente en los hogares, la crisis golpea en simultáneo a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas, un escenario analizado por el economista Guido Lapa y el aporte de testimonios de empresarias pyme.
La mirada macroeconómica: salarios miserables y mora masiva
Para Lapa, la situación actual no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un esquema macroeconómico que no logra reaccionar. "Ya son más de 22 mil empresas que cerraron desde noviembre de 2023 hasta ahora y más de 250 mil puestos de trabajo perdidos. La macro no arranca", advirtió en diálogo con C5N.
Lapa desestimó la idea de que los inconvenientes actuales respondan a fallas puntuales del sector microeconómico: "Si tenés el empleo, el salario y el consumo por el piso, el problema no es la micro, es una idea muy equivocada. Hay una macro que no permite que los trabajadores tengan ingresos acordes. Hoy todo el mundo está viendo cómo aguantar".
En ese sentido, enfatizó que el endeudamiento de las familias responde a una necesidad de subsistencia y no a especulaciones financieras. "Con seis millones de personas en mora no se puede obviar el problema ni decir que son especuladores. La gente se endeudó para pagar servicios y el supermercado porque el ingreso no le alcanza para sobrevivir. Son salarios miserables que terminan ajustando por el consumo y la deuda, y quien no paga la cuota la pasa muy mal", sentenció.
El drama en primera persona: el grito de alerta de la industria pyme
Desde el sector productivo, la empresaria pyme Vanesa reflejó la fragilidad con la que operan las empresas nacionales y el impacto en cadena que provocaría una ola de cierres masivos. "Aun con todo el viento a favor y haciendo de todo para subsistir, con suerte vamos a poder estar operando un año más", alertó.
La empresaria hizo hincapié en el entramado productivo que sostiene a la economía del país y en la pérdida de empleos indirectos si el sector colapsa: "Atrás de nuestro producto hay una red productiva muy grande: proveedores del interior, galpones y embaladores. Si caemos, mucha gente se queda sin trabajo. Hoy hay productores embargados que no saben qué hacer".
Frente a este escenario, instó a organizar una respuesta colectiva de la industria nacional. "Las pymes somos el ADN de la Argentina y estamos acostumbradas a poner el lomo. Nos estamos reuniendo para salir de esta situación porque si no hacemos nada, nos morimos. Hay que generar un movimiento organizado y pasar de la queja a la acción", concluyó.