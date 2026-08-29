El drama de los comerciantes por la caída de las ventas: "El problema son los ingresos" En medio de un delicado contexto de endeudamiento, baja del consumo y pérdida de poder adquisitivo, los dueños de las pymes hicieron un llamado a la organización colectiva para paliar la situación: "Si no nos organizamos, nos morimos". Por Agregar C5N en









Los comercios están en crisis.

La recesión económica y la pérdida del poder adquisitivo impacta de lleno en el entramado social y productivo de la Argentina. Con un consumo retraído y una mora financiera creciente en los hogares, la crisis golpea en simultáneo a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas, un escenario analizado por el economista Guido Lapa y el aporte de testimonios de empresarias pyme.

La mirada macroeconómica: salarios miserables y mora masiva Para Lapa, la situación actual no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un esquema macroeconómico que no logra reaccionar. "Ya son más de 22 mil empresas que cerraron desde noviembre de 2023 hasta ahora y más de 250 mil puestos de trabajo perdidos. La macro no arranca", advirtió en diálogo con C5N.

Lapa desestimó la idea de que los inconvenientes actuales respondan a fallas puntuales del sector microeconómico: "Si tenés el empleo, el salario y el consumo por el piso, el problema no es la micro, es una idea muy equivocada. Hay una macro que no permite que los trabajadores tengan ingresos acordes. Hoy todo el mundo está viendo cómo aguantar".

¿El problema es la mora o los ingresos? El drama de los comerciantes por la caída en las ventas y de lo endeudados.



Seguí el vivo https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/mTDFjR3apR — C5N (@C5N) August 29, 2026 En ese sentido, enfatizó que el endeudamiento de las familias responde a una necesidad de subsistencia y no a especulaciones financieras. "Con seis millones de personas en mora no se puede obviar el problema ni decir que son especuladores. La gente se endeudó para pagar servicios y el supermercado porque el ingreso no le alcanza para sobrevivir. Son salarios miserables que terminan ajustando por el consumo y la deuda, y quien no paga la cuota la pasa muy mal", sentenció.

El drama en primera persona: el grito de alerta de la industria pyme Desde el sector productivo, la empresaria pyme Vanesa reflejó la fragilidad con la que operan las empresas nacionales y el impacto en cadena que provocaría una ola de cierres masivos. "Aun con todo el viento a favor y haciendo de todo para subsistir, con suerte vamos a poder estar operando un año más", alertó.