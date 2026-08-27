Fuerte temporal en Córdoba y Santa Fe: granizo y ráfagas destruyeron techos y tumbaron árboles El sur santafesino y la provincia mediterránea amanecieron bajo un fuerte temporal. En Las Rosas se registraron al menos 15 viviendas dañadas, aunque no hubo heridos de gravedad. El fenómeno, asociado a la tormenta de Santa Rosa, avanza hacia el noreste y mantiene en alerta a Misiones y otras provincias. Por Agregar C5N en









En Las Rosas hubo viento muy fuerte y 15 voladuras de techo.

Un fuerte temporal con granizo y ráfagas huracanadas golpeó este jueves a Santa Fe y Córdoba, dejando techos volados, árboles caídos y viviendas dañadas especialmente en Las Rosas. Aunque no se registraron heridos graves, Defensa Civil activó protocolos de emergencia y bomberos voluntarios trabajan en la zona. El fenómeno, vinculado a la tradicional “Tormenta de Santa Rosa”, avanza hacia el noreste y mantiene bajo alerta a Misiones y otras provincias.

Una antesala de la Tormenta de Santa Rosa golpeó al sur de la provincia de Santa Fe y afectó especialmente al departamento de San Gerónimo, ocasionando considerables daños materiales. La situación más crítica se registró en la ciudad de Las Rosas donde los fuertes vientos causaron la voladura de techos, caída de árboles, daños en el cableado urbano y severos cortes en el suministro eléctrico.

La tormenta encendió las alarmas de las autoridades municipales y por su parte, el intendente de Las Rosas, Javier Meyer, contó que cerca de las 8:30 el cielo se puso negro y empezó a caer piedra grande con viento fuerte. De inmediato, Policía, Bomberos y equipos de emergencia salieron a despejar calles y asistir a los vecinos.

Aunque una vivienda rural perdió el techo, en el casco urbano no hubo heridos ni daños graves. El temporal también golpeó a Díaz, Clason, Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, donde siguen trabajando para remover escombros y recuperar servicios.

Uno de los puntos más llamativos del temporal fue el impacto del viento zonda sobre unos diez camiones, con incidentes concentrados en las rutas 65 y 178.

Tormenta de granizo en Córdoba En Córdoba, la tormenta arrancó temprano y se sintió fuerte en localidades como Bell Ville, Río Cuarto, Marcos Juárez y Justiniano Posse, donde cayó granizo en seco y sorprendió a los vecinos. El Servicio Meteorológico Nacional lanzó alertas inmediatas por la intensidad del fenómeno, que se desplazó hacia el Litoral. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOTA fm Sierras de Córdoba (@radiojotafm) En Misiones, especialmente en Eldorado y alrededores, rige una alerta amarilla por tormentas intensas para el fin de semana. Se esperan lluvias copiosas, ráfagas de más de 70 km/h y posible caída de granizo, por lo que las autoridades recomendaron asegurar objetos sueltos, limpiar desagües, desconectar aparatos eléctricos y evitar circular por zonas inundables o arboladas.