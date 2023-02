Matricidio en Córdoba: mató a su madre porque estaba enferma, sus escalofriantes posteos en redes

Esa situación hizo que, según sus propias declaraciones, Rodríguez sufriera un cansancio "físico y metal" y decidiera terminar con la vida de su madre.

"Bueno. Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó. Nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios perdóname", escribió la matricida en su última publicación en sus redes sociales antes de quedar detenida.

Matricidio 3

La escalofriante publicación de Rodríguez

Luego del asesinato, se conocieron algunas publicaciones que hizo Rodríguez en sus redes sociales que anticipaban la decisión que iba a tomar.

"Estoy tan cansada. Mental y físicamente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas. Mí vieja re mil enferma porque es peor que una nena de 2 años. mí hermano que se lavó las manos y se fue a la ciudad hace meses. El padre de mis hijas que las ve cada 15 días o quizás más", fue una de las publicaciones que revelaban la situación que estaba atravesando Rodríguez.

"La gente promete ayudarme con mi mamá y sin embargo sigo sola. Soy madre, padre, hija, enfermera, novia empleada, ama de casa. No doy más. Me va a dar un ACV, intento ser fuerte por mis hijas pero no doy más y nadie me ayuda. Porque mierda yo sola me tengo que ocupar de ella cuando ella tiene a mí hermano y la familia que la crío", agregó la mujer en la misma publicación.

"Todos se lavan las manos y me dejan todo a mí. Y si soy fuerte, pero me canso. Necesito descansar. Necesito un día de paz. Harta de promesas que no se cumplen. ¿Qué hago? ¿dejo mi vida de lado de nuevo por alguien que no me cuidó? Si esto es vivir, pues ya no quiero”, completó.