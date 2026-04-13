13 de abril de 2026 Inicio
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Mató a un amigo en su cumpleaños y compartió un video con su confesión: "Fue en defensa propia"

Damián Escalante admitió haber asesinado a Jonatan Romero, pero alegó defensa propia. "Era mi vida o la de él. Él llegó para matarme", sostuvo.

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Jonatan Romero y Damián Escalante.

Jonatan Romero y Damián Escalante.

El cumpleaños de Damián Escalante terminó con el asesinato de Jonatan Romero cerca de las 6 de la mañana de este domingo en Resistencia, Chaco. Romero fue encontrado en la zona con heridas de arma de fuego y trasladado al hospital Perrando, donde murió horas después.

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"Me pongo ciego, agarré un arma y perdí la noción de un momento a otro. Era mi vida o la de él. Él llegó para matarme", relató Escalante en el video que compartió en redes sociales para aclarar distintas versiones sobre lo sucedido en su festejo de cumpleaños.

De acuerdo a la versión del acusado de homicidio, Romero había discutido con su madre y él los escuchó. "Ella le dijo que era un sarpado, que la quiso tocar. Por eso reaccioné, lo intenté sacar afuera y lo llevé para el portón", detalló sobre el inicio de la pelea.

La discusión por su madre subió de tono hasta que Escalante le pegó una piña a Romero. "Cayó al piso y se fue corriendo. Volvió y me clavó un puntazo en el brazo", aseguró el joven y aclaró que ahí agarró el arma "en defensa propia".

"Toda mi vida me voy a arrepentir. Hablé con Dios, le pedí perdón y le pedí perdón a la víctima. Pero ahora estoy muy tranquilo", remarcó Escalante, admitió que se había querido escapar y lamentó: "Me siento perdido, yo también voy a perder a mi hijo, pero quiero que se entienda que fue en defensa propia".

Para cerrar el relato, Escalante aseguró que su pareja "no tiene nada que ver" en lo que hizo y prometió: "Me voy a entregar para la investigación junto con mi abogado. Quiero hacerme responsable de los actos".

La entrega de Damián Escalante a la Justicia

Como había prometido, el acusado se presentó este lunes en la División de Investigaciones de Resistencia, donde quedó a disposición de la Justicia. Lo acompañó su defensora, Gabriela Tomljenovic, abogada que integra el equipo legal vinculado a la causa de César Sena y socia del letrado Ricardo Osuna, quien ya había anticipado que asumiría la representación.

Escalante será sometido a exámenes en Medicina Legal antes de ser trasladado y formalmente puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo de Ana González de Pacce.

Tras la entrega, el director general de Investigaciones, el comisario general Nelson Alvarenga, reconoció que les falta "encontrar el arma que habría sido utilizada" en el asesinato y confirmó la herida en el brazo a la que se refirió el acusado en el video.

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