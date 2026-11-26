Mascotas: Río Negro crea el primer registro de condenados por maltrato animal del país Los infractores de maltrato animal serán identificados en el Boletín Oficial provincial, con un fin disuasorio, medida que se suma a la Ley 14.346 a nivel nacional. Por Agregar C5N en









Crearon el primer registro oficial de condenados por crueldad animal. Redes sociales

La legislatura de Río Negro aprobó la creación del Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal, con la idea de prevenir acciones como hacer sufrir y matar a los animales.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda recopilará los antecedentes judiciales y administrativos de los infractores, reincidentes y con condena firme por delitos contra los animales.

El manejo de la base de datos estará a cargo del Ministerio Publico provincial, que buscará garantizar investigaciones judiciales firmes contra quienes realicen actos de crueldad hacia las mascotas. Entre las medidas está la intención de disuadir este tipo de conductas, ya que la lista de maltratadores se publicará una vez al año en el Boletín Oficial.

El proyecto sancionado se llamará Ley Luna, en honor a dos perras maltratadas y cuyos caos llegaron a la Justicia, especialmente una mascota de raza caniche, de Viedma, que sobrevivió a una agresión extrema: le arrancaron la piel con un cuchillo, y sobrevivió.

Si bien no existe un registro nacional único y vigente de maltratadores de animales en Argentina, a nivel nacional, la crueldad animal está regulada por la Ley 14.346, que tipifica estos hechos como delito con penas de 15 días a 1 año de prisión.

Cómo denunciar maltrato animal Si se necesita denunciar un caso de maltrato animal se puede recurrir a la Justicia o a la Policía. En la Ciudad, se puede llamar al 0800-333-47225 o de forma online ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental) o en comisarías. Mientras, en el resto del país los servicios de emergencia, en comisarías o ante fiscalías/UFI correspondientes. Se recomienda reunir pruebas como fotos, videos y datos de testigos para respaldar la presentación.