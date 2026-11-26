Tini Stoessel y Rodrigo De Paul abrieron sus bolsos y mostraron su intimidad en Vogue La cantante y el futbolista apelaron a la espontaneidad para contar su día a día, en una nota exclusiva para revista Vogue Latinoamérica. Agregar C5N en









Tini Stoessel y Rodrigo De Paul hablaron juntos en exclusiva para Vogue Latinoamérica. Redes sociales

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul quedaron nuevamente en el centro de las miradas por ser la tapa de portada de la revista Vogue Latinoamérica, donde rompieron el silencio sobre su pareja y su próximo casamiento.

Los famosos también abrieron sus bolsos Vogue en un video donde contaron qué llevan en sus distiniguidas carteras donde hay productos de skincare y perfumes de la artista de Futttura World Tour hasta una cámara analógica con la que registran sus viajes.

La artista aseguró que tiene muchos bolsos y que lleva una combinación de elementos "para viajar" y lo que necesita "para el día a día", y el amigo de Lionel Messi aseguró que utiliza el bolso "para ir al club"y agregó a instancias de ella, también "para viajar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vogue Latinoamerica (@voguelatam) Entre risas, hablaron de la rutina del cuidado de la piel que comparten: “Es algo con lo que ella me insiste mucho... cuando ella se va de viaje me caigo con la piel, pero cuando ella vuelve voy para arriba”.

Stoessel confesó su habilidad para maquillarse sobre la marcha: “Amor, tranqui en el auto”, le suele decir a Rodrigo, mientras él bromeó sobre la presión al manejar al remarcar que “donde agarro un pozo, ella termina con el labial por acá”.