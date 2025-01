Maltrato animal: una realidad alarmante y la lucha por cambios legales

Se considera maltrato a cualquier acción que cause daño innecesario, sufrimiento, estrés o incluso la muerte. Este abuso puede ser indirecto, como el resultado de negligencia en la atención básica o de forma directa, con actos intencionales de crueldad.

El maltrato animal sigue siendo una problemática alarmante en nuestra sociedad. A pesar de los avances en la conciencia sobre los derechos de los animales, la realidad muestra una cruda verdad: el destrato persiste y las leyes actuales no son suficientes para proteger a los nuevos integrantes de las familias.

Una de las problemáticas más frecuentes es la discriminación hacia los perros en edificios. En ese contexto, Molinari, quien se volvió un ferviente defensor de los animales tras adoptar a su perra Luna hace siete años, explicó que “muchas veces esto para alquilar una vivienda, porque comprar, hoy en día, no podés prohibir cuando compras tu edificio”.

Sin embargo, muchos consorcios encuentran formas de evadir estas normas, dejando a los inquilinos con mascotas en una situación de indefensión. “Lo único que le queda es y más teniendo la facultad de elegir si alquila o no puede después alegar otra cosa, pero en realidad era por los perros o gatos”, comentó Molinari en diálogo con Leandro Rud en su programa La Noche por C5N.

Acciones legales y denuncias por maltrato a los animales

Ante situaciones de maltrato o discriminación, Molinari enfatizó la importancia de actuar legalmente: “Si te dicen que van a matar a tu perro o a tu gato… Notifico con una carta documento al administrador y también se hace una denuncia penal porque hay que preservar”.

“Aunque las denuncias no siempre prosperan, es crucial dar la batalla para evitar la impunidad. Si no queda todo impune y no hacemos nada, nos cruzamos de brazos”, indicó. La situación en Argentina contrasta significativamente con la de otros países, en ese sentido, Molinari destacó que “en Estados Unidos, si golpeas a un perro vas preso... en España lo mismo... el perro ya es considerado un miembro de la familia”.

En contraste, en Argentina, la ley de maltrato animal data de 1954 y está completamente desactualizada. “Estamos hablando de décadas y décadas, quedó totalmente atrasada”, lamentó Molinari.

Por último, el abogado también reflexionó sobre la relación entre humanos y animales: “Cuando te quedas sin plata, el perro no se va, nosotros los humanos nos creemos que somos superiores a los perros, los tratamos como cosas, pero para mí los superiores son ellos.

¿Cómo actuar frente al Maltrato Animal?

En caso de ser testigo o conocer alguna situación de maltrato animal, la denuncia es el primer paso para ponerle freno. En la Ciudad, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) es responsable de gestionar estos casos desde 2016.

Cómo realizar la denuncia